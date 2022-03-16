الأرصاد تعلن عن ظاهرتين مؤثرتين على طقس اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه من المتوقع وجود شبوة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت أنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الباردة على جميع الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة والصغرى 9 درجات.