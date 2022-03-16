الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا بشأن الفترة الانتقالية بين الشتاء والربيع

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "يرجى عدم الانخداع فى درجات الحرارة لأنه مازلنا فى الفترة الانتقالية بين الشتاء والربيع حيث تشهد تغيرات حادة وسريعه فى حالة الطقس".

وأعلنت الأرصاد استمرار الأجواء الباردة على جميع الأنحاء اليوم الأربعاء، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة والصغرى 9 درجات.