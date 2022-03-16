إجراءات سريعة من تموين الإسكندرية لـ استقبال رمضان

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان صادر عنها، مساء أمس الثلاثاء، إنه تم افتتاح معارض منافذ أهلا رمضان فى المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة فى المعارض، حيث تم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن المجمدة، والبلح والياميش بأنواعه بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلتها بالأسواق من 15 إلى 25%.
وأشار البيان إلى أن المجمعات الاستهلاكية تشارك هذا العام بـ15 منفذا فى فعاليات معارض أهلا رمضان، كما تقيم شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية شادر لعرض السلع الغذائية أمام مقر الشركة بمنطقة محرم بك وتوفر سيارتين للتنقل أمام الأحياء، وتشارك الشركة العامة لتجارة الجملة بمنفذين الأول بمنطقة محطة مصر والثانى بمنطقة ميامى، كما يشارك القطاع الخاص بـ6 شوادر وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء.
وصرح المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة بأنه تم التنسيق بين الوزارة ومحافظة الإسكندرية والغرفة التجارية لإقامة المعرض الرئيسى بأرض المعارض بكوتة والذى يشارك فيه عدد كبير من شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص والسلاسل التجارية، حيث سيتم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية.
وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأنشطة والأسواق من خلال الحملات التموينية لجميع الإدارات الفرعية.
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