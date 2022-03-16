كلنا واحد.. مواطنون: أحسن أسعار وأحلى جودة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف عدد من المواطنين وأصحاب السلاسل التجارية المشاركة فى مبادرة "كلنا واحد"، والتى تنظمها وزارة الداخلية، عن ارتياحهم الشديد من أسعار المبادرة بالمقارنة بالأسعار خارجها.





وذكرت قناة إكسترا نيوز الفضائية فى تقرير لها، أن أصحاب السلاسل التجارية المشاركة فى مبادرة كلنا واحد أكدوا أن المبيعات تكون أكثر خلال الأيام التى تنطلق فيها المبادرة، لافتين إلى أن المواطن "بيشترى أكتر وبالتالى المبيعات بتزيد والمواطن بيستفاد وإحنا بنستفاد".

فيما اتفقت آراء المواطنين حول جودة السلع المقدمة فى مبادرة كلنا واحد، فضلا عن أسعارها التى فى المتناول، حيث قالت إحدى السيدات "أحسن أسعار"، وقالت أخرى: "بلاقى فيه فروق فى الأسعار والأنواع جيدة"، وقال آخر: "فيه فروق جامدة جدا فى الأسعار وكمان الجودة جيدة جدا".

وانطلقت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد لمدة 30 يوماً اعتبارًا من اليوم وحتى يوم 14 أبريل 2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

وقالت الوزارة إن السلاسل ضمت 993 فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجًا التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.