سفارة اليونان بالقاهرة تهنئ الخارجية المصرية

جدة - نرمين السيد - وقالت سفارة اليونان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أصدق آيات التهنئة لوزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية بمناسبة مرور 100 عام على إعادة العمل بها فى الخامس عشر من مارس عام 1992".

وأضاءت وزارة الخارجية مبناها بالرقم "100"، مساء أمس الثلاثاء، احتفالا بمئويتها، إذ تأسست الوزارة فى 15 مارس عام 1922، بعد توقفها لنحو 8 سنوات منذ إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914.

وأطلقت الوزارة فى 8 مارس الماضى حملة إعلامية، للتعريف بدورها والدبلوماسية المصرية تاريخيا وحاضرا، فضلا عن أبرز الانجازات التى تحققت على مدار القرن الماضى.