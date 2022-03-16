محافظ المنيا لأصحاب المحال : لا تبالغوا فى الأسعار (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وضمن جهود المحافظة، للمتابعة والتنسيق على أرض الواقع لتحرك الأسعار فى الأسواق أولاً بأول.



رافق المحافظ، أحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط، الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وعدد الجهات المعنية، كما تفقد عددا من المحلات التجارية للبقالة ومحلات الجملة، والمخابز، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق، حيث شملت الجولة مدينة سمالوط وقرية البيهو وحى شلبى بمدينة المنيا.





وقرر المحافظ، خلال جولته تحرير مخالفة غلق إدارى لأحد المخابز السياحية لعدم حيازة رخصة خاصة بالنشاط، بالإضافة لتحرير عدد من المخالفات على المحال التجارية المخالفة، وذلك لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات، الى جانب عدم حصولهم على التراخيص القانونية الخاصة بمزاولة النشاط التجارى، كما وجه رئيس مركز سمالوط بتشكيل فرق عمل للمرور على أصحاب المشروعات الغير رسمية، لتوعيتهم للسير فى إجراءات توفيق أوضاعهم والحصول على التراخيص القانونية.

كما استفسر المحافظ، من أصحاب المحال عن قوائم أسعار السلع ومناظرتها مع الأسعار التى يشترى بها المواطنون، للتأكد من حقيقة الأسعار وعدم المغالاة فيها، حيث أكد أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية يتم توزيعها بالقرى وتوابعها، بهدف وصول السلع والمواد الغذائية للمواطنين، بالإضافة لتنظيم العديد من منافذ البيع لتوفير السلع الغذائية كافة بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين.





وشدد المحافظ على أصحاب المحال والمشروعات، عدم المبالغة فى الأسعار والإعلان عن الأسعار للمواطنين، وأوضح أنه تم زيادة سلسلة معارض "أهلا رمضان" من 3 معارض إلى 6 معارض بمراكز "مدينة المنيا مركز ملوى - مركز بنى مزار- مغاغة -سمالوط- أبو قرقاص" لعرض جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالإضافة لإقامة معارض "أهلا رمضان" داخل الهايبرات الكبرى والمحلات داخل المدن والقرى بالمحافظة، كما تم التنسيق مع الشركة المصرية للتجارة وكبار التجار، لإقامة معارض بباقى المراكز، يتم من خلالها عرض السلع الاستراتيجية والأساسية والتى تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.