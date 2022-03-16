بنفيكا يقصي أياكس من دوري أبطال أوروبا

حقق بنفيكا الفوز على نظيره أياكس بنتيجة 1/0 على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، ضمن مباريات الإياب من دور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ أياكس بجوم كبير على مرمى بنفيكا منذ بداية اللقاء، وأضاعوا أكثر من كرة في ظل تألق حارس بنفيكا الذي حافظ على نظافة شباكة وأستطاع أن يقوم بإبعاد أكثر من كرة كانت قريبة من التسجيل.

بينما أعتمد بنفيكا على الهجمات المرتدة التي نفذها بشكل جيد، ليسجل في الأخير هدف من ركلة ركنية يخرج أونانا من مرماه بشكل خطأ ويحاول إبعادها ليحرزها نونيز في شباك أياكس بالدقيقة 77.

ولم يستطيع أياكس التسجيل بالرغم من الفرص التي اُتيحت لهم، لتنتهي المباراة في الأخير بهدف نظيف لصالح بنفيكا ويتأهلون لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أياكس لمواجهة بنفيكا

أونانا، تامبر، ألفاريز، جرافنبيرش، تاديتش، أنتوني، نصير المزراوي، بليند، مارتينيز، هالير، بيرجيس.

تشكيل بنفيكا لمواجهة أياكس

فلاشوديموش، جيلبرتو، جريمالدو، فيرتونخين، إيفرتون، نونيز، سيلفا، فيجل، أوتاميندي، تاعرابت، راموس.

كريم بنزيما يقود ريال مدريد بالفوز بثلاثية على باريس سان جيرمان

حقق ريال مدريد الفوز على باريس سان جيرمان، بريمونتادا قوية من الفرنسي كريم بنزيما، بعد تأخر الفريق الملكي في الشوط الأول بهدف دون رد.

حجز ريال مدريد مقعد في الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هديفن، مجموع لقائي الذهاب والإياب.

أهداف كريم بنزيما

سجل ريال مدريد الهدف الأول له في شباك باريس سان جيرمان، والتعادل في اللقاء، في الدقيقة الـ 61 من عمر المباراة، من خلال خطأ فادح من الحارس جيانلويجي دوناروما في إخراج الكرة من داخل منطقة الجزاء استغله فينيسوس جونيور ونجح في الوصول للكرة ثم مررها لزميله كريم بنزيمة المتمركز في مواجهة المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء بنزيما بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 76 عن طريق بنزيما، من خلال تمريرة بينية متقنة عن طريق لوكا مودريتش بإتجاه كريم بنزيمة المتمركز بشكل رائع في المساحات الخالية بالدفاعات الفرنسية منفردا تماما بالمرمى والذي سدد كرة قوية سكنت شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

أكد كريم بنزيما بالهدف الثالث لريال مدريد والفوز لفريقه في الدقيقة الـ 78، من خلال خطأ فادح من المدافع ماركينيوس في تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء ليضعها بالخطأ أمام أقدام كريم الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

الشوط الأول بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

حاول ريال مدريد من التقدم في نتيجة المباراة على باريس سان جيرمان، ولكن دفاعات الفريق الباريسي كانت بالمرصاد.

سجل باريس سان جيرمان أول أهداف في المباراة عن طريق كيليان مبابي، ولكن تقنية الفار تحرم رفاقه من الإحتفال بداعي التسلل على نونو مينديز.