بعد توليه رئاسة مهرجان القاهرة.. حسين فهمي يشكر محمد حفظي على مجهوداته السابقة

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دوت الخليج يرصد شكر حسين فهمي للمنتج محمد حفظي للمرة الثانية

حسين فهمي يوجه الشكر لـ محمد حفظي عبر إنستجرام

قدم النجم حسين فهمي خالص شكره للمنتج محمد حفظي، الرئيس السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد أن تولى الأول رئاسة المهرجان من بعده، ونشر فهمي صورة مركبة له هو وحفظي عبر الإنستجرام، وعلق عليها: "بقدم شكري للمنتج محمد حفظي بعد ان قمت بشكره مباشرآ عبر الهاتف علي مجهوده بمهرجان القاهرة السينمائي الفترة الماضية".

الجمهور يُهنئ حسين فهمي على توليه قيادة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أنتهز الجمهور الفرصة وقام بإرسال التهنئات القلبية للفنان حسين فهمي عبر التعليقات على الصورة التي نشرها على إنستجرام، بتوليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مرة ثانية، فهناك من قال له: "مبروك يابرنس رئاسة المهرجان بالتوفيق"، وعبرت أخرى قائلة: "ديما تستحق كل الخير وديما تشرف اي مكان"، وقالت إحدى جمهور الفنان حسين فهمي عن خبر توليه قيادة المهرجان: " الف مبروك.. الرجل المناسب فى المكان المناسب.... الثقافه والرقى وحبك وخوفك على بلدنا الحبيبه مصر مبروك"، كمان زادت التعليقات وقالت أخرى: " الف مبروك رئاسة المهرجان.. تستاهل كل خير و كل شيء جميل يا برنس يا واد يا تقيل".

حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في الفترة بين 1998 و 2001

سبق وتولى حسين فهمي قيادة مهرجان القاهرة السينمائي، وأضاف له الكثير فترة الـ4 سنوات التي تولى منصب رئيس المهرجان، وكانت من 1998 إلى 2001، وكان من أكثر الأشياء الملفتة في المهرجان في هذه الفترة هي حضور عدد من نجوم هوليود، تغطية المهرجان من عدد كبير من القنوات الدولية والأجنبية، وأيضًا حسين فهمي من جعل دورات المهرجان تقام في درا الأوبرا المصرية كما هو الحال الآن، كما كان حريص على عدم مشاركة أي أفلام من إنتاج إسرائيلي أو تابعة لهذه الدولة، كما منع استقبال أي شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية سواء ممثل، مخرج أو صحفي.