/685923/بعد-تخطيها-ملايين-المشاهدات-تعرف-على-الكلمات-المحذوفة-من-أغنية-البخت-لـ-ويجز

تخطت أغنية البخت لمغني الراب الشهير عفرتو ملايين المشاهدات ووصلت لـ 25 مليوم مشاهدة، وتصدرت التريند بعد طرحها على قناتة الرسمية بموقع يوتيوب، كما حصلت على مراكز على يوتيوب لمدة أيام متواصلة، وهي الآن مركز أول على يوتيوب.

دوت الخليج يرصد لكم كلمات أغنية البخت لـ ويجز وذلك خلال السطور القادمة. كلمات أغنية البخت لـ ويجز عيني منها بشكل جدي وتقيله مش تقلانة اتبخر سحری ومش باجي على بالها ومفكرتشي انا بالى فيها بابا بالی مش ملکی بلعب البخت سالتها ورفضتنی استغربتها امال فين هيبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي یاخی كنت ع الثبات وهزتني واللي فات ده كان سحري مش باجي على بالها أن جت سيرتي انا بالی معاها مش ملکی قالت كلام قبل ماتشوفتی انا عارفنی صعب ومش مفهوم کلامی دبش أو مش موزون أو بتحب حد والبال مشغول مشوفتهاش ولا حد يلومني ملاك برئ ولا انا مخدوع هي توتر ولا انا مهزوز طب اذاها حد والكل مرفوض ولا ايه القصه حبيبي فيدني واللي اذوك ياما حبيبي سيبنى اخلى الجاى ورود وشموع يتغنالها وبصوت مسموع ولا ايه القصة حبيبي فيدني اللي اذوك ياما حبيبي سيبني انسيك ماضى كله دموع ولا مقدرش اسيبك موجوع سحرتني ولا سحرتلی وعيون مش محتاجه تسحرلی ومش عايزة تجیبنی پس چاہتنی وانا بتصعب عليا حالي وانا بكتبلك كلام معسول بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط دانا اضيع عمري ياعمري واحبك حب مش مشروط لا تلاقى عندی وعود كدابه وكبرت على ولاشئ مضمون کلامی على قد اللي معايا وفي الحب مستناش مردود براحه على قلبي المكسو اللي مشكلته أنه فيك مسحول مين اختار اللى عينيك عملوه وده مش زنبي انا صحيت محطوط ونسيتني وفي قصتي حبستنی والله ووقعت بفكر فيك كثير بالي عليك مشغول ولا إيه القصة فیدنی حبيبي اللي اذوك ياما حبيبي سيبني اخلى الجاى ورود وشموع يتغائلها وبصوت مسموع ولا ايه القصة حبيبي فيدني اللي اذوك ياما حبيبي سيبنى انسيك ماضى كله دموع ولا مقدرش أسيبك موجوع

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