/685922/ليلة-الأبطال-مانشتسر-يونايتد-يخسر-أمام-أتليتكو-مدريد-ويودع-البطولة

حقق أتليتكو مدريد الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1/0، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الإياب من دور السادس عشر بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ أتليتكو مدريد المباراة بشكل أفضل، وهددوا مرمى مانشستر يونايتد في أكثر من كرة حتى دخل الفريق الإنجليزي في أجواء اللقاء وبادل ببعض الهجمات ولكن دون خطورة على مرمى أوبلاك.

وسجل رينان لودي هدف المبارة الوحيد لأتليتكو مدريد في الدقيقة 41، ثم حاول ماتنشستر يونايتد عدة محاولات لإحراز التعادل، خاصة في شوط المباراة الثانيـ الذي شهد تألق كبير لأوبلاك وحافظ على نظافة شباكه.

وكانت انتهت المباراة الأولى بالتعادل 1/1 في إسبانيا على ملعب أتليتكو مدريد.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز هام لأتليتكو مدريد، ليتأهل للدور القادم، بينما يودع مانشستر يونايتد البطولة بعد الخسارة بهدف نظيف.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ماجواير، فاران، دالوت، تيليس.

خط الوسط: فريد، برونو فرنانديز، ماكتومناي.

خط الهجوم: رونالدو، سانشو، إيلانجا.

تشكيل اتلتيكو مدريد أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمي: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، رينيلدو

خط الوسط: هيريرا، يورينتى، كوكي، لودى، رودريجو دي بول

خط الهجوم: جواو فيليكس، أنطوان جريزمان

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهاجم الفريقين كل مرمى الأخر وكان اللقاء مفتوح بهجمات هنا وهناك، وشهدت المواجهة تألق كبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحرازه هاتريك في شباك توتنهام رجح كافة فريقه.

وأفتتح رونالدو الأهداف في الدقيقة 12، ثم تعادل هاري كين لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 35، وبعدها بثلاثة دقائق يسجل رونالدو الهدف الثاني للمانيو قبل أن يتعادل ماجواير بهدف ذاتي في مرماه بالدقيقة 72.

وكانت المباراة في طريقها إلى التعادل ولكن يعود رونالدو في الدقيقة 82 وسجيل هدف الفوز لفريقه برأسية قوية، ويهدي 3 نقاط غالية لمانشستر يونايتد.