الرئيس يصدر قرار بتحديد تسعيرة للخبز الحر.. وبرلمانيون: خطوة صحيحة و يعكس انحياز الدولة للمواطن..ويطالبون الجهات التنفيذية بمراقبة السوق

/685857/الرئيس-يصدر-قرار-بتحديد-تسعيرة-للخبز-الحر-وبرلمانيون-خطوة-صحيحة-و-يعكس-انحياز-الدولة-للمواطنويطالبون-الجهات-التنفيذية-بمراقبة-السوق

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم و كذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.

دوت الخليج

وفي هذا الإطار، أشاد العديد من النواب بهذا القرار، ووصفوه بأنه خطوة صحيحة بعد زيادة سعر الخبز خلال الأيام الماضية، مؤكدين أن قرار تسعير رغيف الخبز الحر يأتي في إطار دعم الدولة المصرية للمواطن البسيط.

سليمان وهدان: تحديد تسعيرة الخبز الحر يأتي في إطار دعم الدولة للمواطن البسيط

وعلق النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، علي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم و كذلك تسعيره، قائلا: قرار صائب لأن الخبز الغير مدعم أصبح له أهمية كبري ولاسيما في ظل وجود شرائح كثيره تستهلكه.

وأوضح وهدان، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن وضع تسعيرة للخبز غير المدعم، والرقابة عليه وعلي باقي السلع الضرورية الأخري، سيحارب جشع التجار والمفسدين الذين يستغلون الظروف، مضيفا: قرار صائب وسوف يحد من العشوائية والتضارب.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلي أن القرارات الأخري التي أصدرتها القيادة السياسية كسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي وقيام القوات المسلحة بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة، تعكس مدي اهتمام الرئيس السيسي بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل علي حلها.

وتابع وهدان: توجيهات الرئيس السيسي بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة يأتي في إطار دعم الدولة للمواطن البسيط، مؤكدا أن تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم جاء للحد من ارتفاع سعره المبالغ فيه.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، علي ضرورة متابعة ومراقبة هذه القرارات من قبل الجهات التنفيذية منعا لعدم التلاعب في أسعار السلع الضرورية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث تزداد فيه معدلات استهلاك السلع عن باقي الشهور الآخري.

النائب أحمد الشرقاوي: قرار تسعيرة الخبز الحر خطوة صحيحة

ومن جانبه، أشاد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم و كذلك تسعيره، قائلا: خطوة صحيحة بعد زيادة سعره خلال الأيام الماضية.

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: من المفترض أن يتم تسعير كافة السلع الاستراتيجية والضرورية كالبيض والسكر وغيرها من السلع الأخري، علي أن يتم مراقبتها بشكل صارم من خلال أجهزة وزارة التموين، مؤكدا علي ضرورة تجريم وتغليظ العقوبة علي مخالفي التسعيرة.

وتابع عضو مجلس النواب: في الفترة الأخيرة كان هناك العديد من التأثيرات علي أسعار السلع في ظل الاضطراب الدولي، لكن الاتجاه نحو تسعير هذه السلعة الضرورية خطوة تأخرت كثيرا ولكن أصبحت ضرورة قصوي في هذه الأيام.

سامي نصر الله: قرار الرئيس السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر انحياز للمواطن المصري

ووصف النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار الرئيس السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع سعره بأنه قرار شعبي ووطني بامتياز، يؤكد انحياز الرئيس السيسي لمطالب المصريين خلال الفترة الأخيرة بتقليل سعر الخبز السياحي، بعدما ارتفع ثمنه بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ارتفاع أسعار القمح بالعالم وموجة التضخم العالمية.

ونوه نصر الله،في تصريحات له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجددية، مشيرا إلى أنه قرار قوي من الرئيس السيسي لضبط سعر رغيف الخبز الحر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى العديد من الاجراءات التي تتخذها الدولة لتقليل الأسعار، ومنها بحث توريد طن الدقيق لمخابز العيش الحر بنحو 8500 آلاف جنيه وذلك للحفاظ على سعر عادل لرغيف الخبز الحر.

واختتم النائب سامي نصر الله بأن تحركات الدولة المصرية، للحد من ارتفاع الأسعار يؤكد الاحساس التام بالمواطن المصري والانحياز لمطالبه، وخصوصا في قضية ارتفاع الأسعار التي ظهرت خلال الأسبوعين.

عبده أبو عايشة: قرار الرئيس السيسي تحديد تسعيرة الخبز الحر حاسم وفي توقيته المناسب

و أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بتدخل الرئيس السيسي الحاسم لضبط سعر رغيف الخبز الحر، غير المدعوم، بعد الزيادات العشوائية فيه طوال الأيام الماضية، قائلا: إنه قرار حاسم من الرئيس السيسي، وتدخل في التوقيت المناسب تمامًا بإصدار توجيهاته للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر للحد من ارتفاع سعره.

قال أبو عايشة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه يؤيد بشدة توجيهات الرئيس السيسي اليوم للحكومة، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه المبالغ فيه، وقيام مباحث التموين، بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة. قائلا: إن هذا هو دور الدولة وتدخل قيادتها. ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى ارتفاع الأسعار عالميا وخصوصا في مجال الحبوب والطاقة، وظهور موجة من التضخم العالمي المستورد. لكن مع هذا فينبغي الحفاظ على أسعار معقولة للغذاء والخبز والسلع الأساسية، حتى تكون في متناول المواطن العادي.

وأشار أبو عايشة، إلى العديد من القرارات التي أصدرتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، ومنها قرار وقف تصدير الدقيق والعدس والمكرونة والعديد من السلع الأخرى لنحو ثلاثة شهور، وهو ما يدفع بكل انتاجها للسوق المحلي ويدفع لخفض سعرها، وينعكس على المواطن المصري بكل إيجابية.

حمدي قريطم: قرار السيسي تحديد تسعيرة الخبز الحر يعكس انحيازه للمواطن البسيط

وثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدخل الرئيس السيس في الوقت المناسب، لضبط سعر رغيف الخبز الحر، غير المدعوم، بعد الزيادات العشوائية فيه طوال الأيام الماضية، قائلا: إنه قرار، جاد وحاسم من الرئيس السيسي، وتدخل في التوقيت المناسب تمامًا، بإصدار توجيهاته للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر للحد من ارتفاع سعره.

وأشار قريطم، إلى أن الرئيس يقف في صف المواطن البسيط، ويواجه جشع التجار، والقرار يعد خطوة جيدة لضبط السوق، مما يؤكد إن الرئيس يشعر بالمواطن وهمومه.

وقال قريطم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه يؤيد بشدة توجيهات الرئيس السيسي اليوم للحكومة، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه المبالغ فيه، وقيام مباحث التموين، بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة. قائلا: إن هذا هو دور الدولة وتدخل قيادتها. ولفت عضو مجلس النواب، إلى ارتفاع الأسعار عالميا وخصوصا في مجال الحبوب والطاقة، وظهور موجة من التضخم العالمي المستورد، لكن مع هذا فينبغي الحفاظ على أسعار معقولة للغذاء والخبز والسلع الأساسية، حتى تكون في متناول المواطن العادي.

وطالب النائب، الجهات التنفيذية بمراقبة السوق وتشديد الرقابة، في ظل هذه الأوقات العصيبة والتفاعل التام، مع توجيهات الرئيس وقراراته للسيطرة على الأسعار، وعدم ترك أي فرصة للمغرضين والخبثاء باستغلال الوضع.

ونوه إلى العديد من القرارات التي أصدرتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، ومنها قرار وقف تصدير الدقيق والعدس والمكرونة والعديد من السلع الأخرى لنحو ثلاثة شهور. وهو ما يدفع بكل انتاجها للسوق المحلي ويدفع لخفض سعرها، وينعكس على المواطن المصري بكل إيجابية.