نشرة أخبار الفن: مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تعيين حسين فهمي رئيسًا لدورته 44..تامر حسين يوجه انتقادًا لازعًا لـ ويجز..وهذا أول رد من أحمد عبد العزيز على هجوم سعد الصغير عليه

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شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تعيين حسين فهمي رئيسًا لدورته 44

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تولي أحد القامات الفنية وهي الفنان القدير حسين فهمي، رئاسة الدورة الـ 44 التي من المقرر إقامتها خلال عام 2022 وذلك خلفًا للمنتج والسيناريست محمد حفظي الذي ترأس المهرجان لمدة أربع سنوات على التوالي.

وجاء ترأسه للمهرجان تنفيذًا للقرار الذي أصدرته وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، التي وجهت الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال فترة رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية، وقد تمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست.

وقد أشارت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إلى أنه من المقرر أن يقام خلال الأيام المقبلة العديد من الأشياء الجديدة وهو حفل تسليم رئاسة المهرجان، بحضور كلا الرئيسين السابق والمنتظر.

بسبب إطلالته في الرياض.. تامر حسين يوجه انتقادًا لازعًا لـ ويجز:«الشياكة مش بالفزلكة»

وجه الشاعر الغنائي تامر حسين انتقادًا لازعًا لمطرب الراب ويجز بسبب أحدث إطلالاته في حفله الأخير بالرياض، الذي أُقيم مساء أمس الإثنين.

وكتب تامر حسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "الشكل العام والمظهر للفنان ولأي شخص أيًا كانت مهنته ذات أهمية والشياكة بالبساطة، مش بالفزلكة".

وتابع:" ولو هنجرى ورا الموضة نجرى ورا موضه تليق بينا وبشكلنا كابنى أدمين.. فى لبس مالبسهوش أساسًا وأنا قاعد في بيتي لوحدي وده مش (اعتراض على ذوق شخص)".

وأضاف: "كل شخص حُر فى تقديم نفسه بالشكل اللى يرضيه ويناسبه هو حر ولكن (اعتراض ) على كلمة موضة إحنا شباب مش مُسنين، وبنلبس ع الموضة برضه بشكل لائق، (الذوق أرقى من الموضة)".

خاص| أول رد من الإعلامي أحمد عبد العزيز على هجوم سعد الصغير عليه

توعد الإعلامي أحمد عبد العزيز مقدم برنامج «الوسط الفني» عبر فضايية «الحدث» للفنان سعد الصغير، بعدما هاجمه وفتح النار عليه بكلمات ساخنة.

وقال عبد العزيز في لقائه مع موقع «دوت الخليج»: "اللي هيغلط في شرفي هرد عليه بالقضاء، أنا انتقدت إعلانه عن حياته الشخصية لأن هو قدوة للجمهور، مطلعتش حد وهو في أوضة النوم يعني لأني ماشي على ثوابت أخلاقية"

وتابع: "واحنا رايحيين لوضع صعب جدًا بعد اللي بنشوفه، زي مشوفنا كده فيلم «أصحاب ولا أعز» ومشهد أمينة خليلة.. أنا شغلانتي زي عمود النقد الصحفي و بحط ضميري في شغلي عشان أقدم رسالة".