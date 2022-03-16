/685920/خاص-أول-رد-من-الإعلامي-أحمد-عبد-العزيز-على--هجوم-سعد-الصغير-عليه

توعد الإعلامي أحمد عبد العزيز مقدم برنامج «الوسط الفني» عبر فضايية «الحدث» للفنان سعد الصغير، بعدما هاجمه وفتح النار عليه بكلمات ساخنة.

دوت الخليج يرصد رد الإعلامي أحمد عبد العزيز على هجوم الفنان سعد الصغير عليه بعد لقائه مع طليقته.

أحمد عبد العزيز يتوعد للفنان سعد الصغير

وقال عبد العزيز في لقائه مع موقع «دوت الخليج»: "اللي هيغلط في شرفي هرد عليه بالقضاء، أنا انتقدت إعلانه عن حياته الشخصية لأن هو قدوة للجمهور، مطلعتش حد وهو في أوضة النوم يعني لأني ماشي على ثوابت أخلاقية".

أحمد عبد العزيز ينتقد فيلم «أصحاب ولا أعز»

وتابع: "واحنا رايحيين لوضع صعب جدًا بعد اللي بنشوفه، زي مشوفنا كده فيلم «أصحاب ولا أعز» ومشهد أمينة خليلة.. أنا شغلانتي زي عمود النقد الصحفي و بحط ضميري في شغلي عشان أقدم رسالة".

سعد الصغير يفتح النار على أحمد عبد العزيز

وكان هاجم الفنان سعد الصغير الإعلامي أحمد عبد العزيز من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» قائلًا :"أولا آسف على الأسلوب، طبعا مش واخدين على سعد الصغير كدا، لكن لما واحد يفكر بس إن هو إعلامي ويعمل إرهاب للفنانين على حسابنا وعلى حساب زملاء آخرين لازم اتكلم كدا مع احترامي لجمهوري والناس المحترمة وأصحابي وإخواتي".

وأضاف سعد الصغير :"عايز تعرف ابني محمود سعد الصغير داخل في الموضوع ليه، عشان مينفعش يشوف حد يتكلم عني كدا ويسكت، أنا حبيت أفهم ناس علشان مش كل واحد مع احترامي يطلع في قناة يشتم في الناس وعادي".

وتوجه سعد الصغير بطلب من نقابة الاعلاميين، بالكشف عن وضع أحمد عبد العزيز، مشيرا إلى أنه يرهب الفنانين بسبب عدم موافقتهم على الظهور في برنامجه.

أحمد عبد العزيز يستضيف طليقة سعد الصغير

وجاء ذلك بعد أن استضاف أحمد عبد العزيز طليقة سعد الصغير الممثلة برلتني عامر، ووجه بعض الكلام له، وكشف عن بعض أسرار طلاقهما.

وقد انفصل الفنان سعد الصغير عن زوجته الثانية، الفنانة برلتني عامر منذ فترة قصيرة.