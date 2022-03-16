أحمد عبد العزيز يتحدث لـ دوت الخليج عن قرار أشرف زكي بمنع ظهور الفنانين بدون أجر: «مش أكيد»

/685919/أحمد-عبد-العزيز-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-قرار-أشرف-زكي-بمنع-ظهور-الفنانين-بدون-أجر-مش-أكيد

أثار سعد الصغير خلال تكريمه في مهرجان وشوشة الجدل بعد تصريحاته النارية لـ دوت الخليج بشأن أزمته مع الإعلامي أحمد عبد العزيز، وخرج أحمد عبد العزيز عن صمته وصرح لـ دوت الخليج أيضًا العديد من التصريحات بشأن ذلك وبعض القضايا الأخرى.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الإعلامي أحمد عبد العزيز بشأن قرار أشرف ذكي وبعض القضايا الأخرى وذلك خلال السطور القادمة.

أحمد عبد العزيز وقرار أشرف ذكي

صرح الإعلامي أحمد عبد العزيز لموقع دوت الخليج بعض التصريحات عن قرار أشرف ذكي بشأن منع الممثلين من الظهور في البرامج بدون أجر مادي، حيث قال: موضوع منع الفنانين من الظهور ببرامج دون أجر مش أكيد وأشرف زكي عنده ذكاء خارق.

وعن أزمته الأخيرة مع سعد الصغير، قال: أنا انتقدت إعلانه عن حياته الشخصية لأن هو قدوة للجمهور، ومطلعتش حد وهو في أوضة النوم يعني لأني ماشي على ثوابت أخلاقية.

وأضاف قائلًا: واحنا رايحيين لوضع صعب جدًا بعد اللي بنشوفه زي مشوفنا كده فيلم «أصحاب ولا أعز» ومشهد أمينة خليلة.

واختتم كلامه، قائلًا: أنا شغلانتي زي عمود النقد الصحفي وبحط ضميري في شغلي عشان أقدم رسالة.

أزمة سعد الصغير وأحمد عبد العزيز

ومن الجدير بالذكر، أن حين تم سؤال سعد الصغير أثناء تكريمه كأفضل مغني لعام 2021 في مهرجان وشوشة الذي انعقد خلال الأيام الماضية حول أزمة أحمد عبد العزيز، قال: أحمد عبد العزيز مش إعلامي ومش معاه كارنية ولا حاجة، هو ماشي من المحور مرتشي، بيبتز سعد السغير وبيبتز مطربة اسمها انجي، ومشوه من المحور بسبب الاتنين دول، ومش سايبني من ساعتها، وعايزني اجي البرنامج زي عمر كمال كده، هتيجي البرنامج يابني لا؟ خلاص هشتمك لأن البرنامج بتاعه مفيهوش فلوس.

وأضاف سعد الصغير، قائلًا: طب مانا برنامجي مفيهوش فلوس وبرنامج خيري بس بالأدب، ومتكلمتش لما جاب أبو بوسي وحط صورتي في كازانوفا اتكلمت لما قال سعد الصغير خد فرشة معجون وبطل الغنا وراح يبيض الشقق للناس، وبقولك ربنا يفضحك زي ما بتفضح الناس، وهتمشي منها بردو عشان مرتشي.