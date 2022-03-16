/685918/من-جنسيات-مختلفة-حماقي-يحيي-حفله-بحضور-أكثر-من-35-ألف-شخص

أقام الفنان محمد حماقي حفله اليوم 15 مارس، في القاهرة الجديدة، وأشعل الحفل حتى أن الحضور لم يُعيروا انتباههم للطقس البارد الذي يسود القاهرة هذه الأيام، وقدم حماقة باقة متنوعة من أغانيه بناءًا على رغبة الجمهور.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفلة حماقي اليوم بالقاهرة الجديدة والحضور من جنسيات مختلفة

حفل محمد حماقي في القاهرة الجديدة اليوم

أشعل محمد حماقي حفله في القاهرة الجديدة اليوم، وسط جمهور ضخم يتنوع بين العربي والأجنبي، بعد ترتيبات كثيرًا واستعدادًا قوي للحفل، وبنيا ديكور المسرح بشكل مبهر بصريًا.

غنى حماقي لمدة ساعتين متواصلتين تلبيةً لآراء جمهوره وطلباته، كما ظهر على حماقي الأريحية في الأداء والسعادة البالغة في لقاء جمهوره، وكان الجمهور متفاعل بشكل كبير مع أغانيه، مما جعلهم لا يكترثون للأجواء البارة التي أحاتطهم بسبب أن الحفل كانت في الهواء الطلق.

حماقي يغني وعجبي لأول مرة أمام الجمهور

كانت هذه المرة الأولى التي يقدم فيها الفنان محمد حماقي أغنيته الجديدة وعجبي مباشرة أمام الجمهور، التي طرحها إلى أسماع الملايين منذ أسبوعين عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجمعت أكثر من مليون و100 ألف مشاهدة، ونالت إعجاب الجمهور بشكل واضح، حيث أنها مستوحاه من رباعيات الكاتب والشاعر العظيم صلاح جاهين، وشارك محمد حماقي في تلحينها مع الملحن توما، الذي عمل أيضًا على التوزيع الموسيقي، ولو يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، ولكن صدرت بصورة ثابتة تجمع كل من حماقي وتوما في إضائة ليلية رومنسية تليق بكلماتها.

أبرز الأغنيات التي غناها محمد حماقي في حفله بالقاهرة الجديدة

قدم محمد حماقي للجمهور باقة من أجمل أغانيه التي يفضلها الجمهور ويُعيد سماعها مرارًا وتكرارً عبر مواقع الأغاني والموسيقى على شبكة الإنترنت وتطبيقات الموبايل، ولكن طلبوها من حماقي لسماعها مباشرة منه، وإلى جانب أغنيته الجديدة وعجبي، غنى حماقي نفسي ناويها، ابقي جنوا، يا ستار، أجمل يوم وليه بيلموني، بالإضافة إلى مجموعة من أغنيات الألبوم الأخير، منها لوهتسيب،لا ملامة، ظلموني، طالع موضة، تك، عرض مستمر، مش قادر أنسى، وقالوا عنك.