بصورة من الكواليس.. محمد رمضان يشوق جمهوره لمسلسل المشوار

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نشر الفنان محمد رمضان صورة من كواليس تصوير مسلسل المشوار، الذي سيشارك به بين مسلسلات شهر رمضان 2022، والجمهور يعلق عليها بأنهم على أتم الاستعداد لمتابعة المسلسل، وهم متوشقون لرؤيته مع دينا الشربيني.

دوت الخليج يرصد تشويق محمد رمضان لجمهوره عبر الإنستجرام بصورة من كواليس مسلسل المشوار

محمد رمضان ينشر صورة من كواليس مسلسل المشوار

شارك محمد رمضان متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عبر حسابه الرسمي صورة من كواليس تصوير مسلسل المشوار المقرر عرضه في رمضان 2022، وظهر فيها بضحك من القلب هو والفنانة دينا الشربيني التي تشاركه بطولة المسلسل ومعظم مشاهده، وعلق رمضان عليه قائلًا: "جاهزين للمشوار؟"، وتبع سؤاله بعدد من الهاشتاجات أولهم ثقة في الله نجاح، الثاني المشوار، الثاللث والرابع ماهر ووردة وهما اسماء الشخصيات التي يقدمها محمد رمضان ودينا الشربيني في مسلسل المشوار.

تعليقات الجمهور على صورة محمد رمضان من كواليس مسلسل المشوار

علق العديد من متابعي محمد رمضان عبر الإنستجرام بأنهم متحمسون جدًا لمسلسل المشوار المقرر عرضه بين مسلسلات شهر رمضان 2022، وقالوا أنهم مستعدون، فقالت واحدة من الجمهور: "جاهزين جدا ي ملك"، وقال أحد معجبي محمد رمضان: "مسلسل رقم واحد في رمضان بإذن الله"، وقالت واحدة من معجباته: "والله حماس"، وقالت أخرى: " على احر من الجمر".

محمد رمضان ينشر البرومو الخاص بمسلسل المشوار

نشر محمد رمضان من أمس البرومو الخاص بمسلسل المشوار، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، وظهر فيه عدد من المشاهد المأساوية والشاقة كما تعودنا من محمد رمضان في كل أماله الدرامية، كما ظهرت دينا الشربيني في عدد من المشاهد، مع ظهور اسماء القائمين على المسلسل من تأليف وإخراج وغيرهم.

محمد رمضان يعيد نشر فيديوهات معجبيه عبر الإنستجرام

أعاد محمد رمضان نشر عدد من الفيديوها التي يقوم الجمهور بتصويرها والإشارة إلى محمد رمضان فيها، منها وهم يغنون أغانيه، ومنها عندما يصورون إعلانات مسلسل المشوار والبوسترات الدعائية في الشوارع، تعبيرًا منهم على تشوقهم للمسلسل، كما نشر محمد رمضان عدد من الصور والفيديوهات التابعة للدعاية الخاصة بمسلسل المشوار.