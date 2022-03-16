/685909/نادية-الجندي-تصف-حسين-فهمي-بـ-الصديق-العزيز-وتهنئه-بقيادة-مهرجان-القاهرة-السينمائي

هنأت النجمة نادية الجندي النجم حسين فهمي، بتوليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال نشرها صورًا تجمعها معًا على مواقع السوشيال ميديا، ورافقتها بكلمات جميلة ورقيقة تُعرب مشاعرها النبيلة تجاهه.

دوت الخليج يرصد تهنئة نادية الجندي للفنان حسين فهمي بعد توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

تهنئة نادية الجندي لحسين فهمي برئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت نجمة مصر الأولى نادية الجندي صورتين تجمعانها مع جان السينما المصرية حسين فهمي، ما بين الماضي والحاضر، وواحدة منهما تظهر فيها الفنانة العالمية سوفيا لورين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت عليهما قائلة: "ألف مبروك.. للصديق العزيز والنجم الكبير حسين فهمي توليه منصب.. رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. ربنا يوفقك وتبقي قد المسئولية وأنت كنت قدها.. وثبت وجودك أثناء توليك رئاسة المهرجان من قبل.. وكانت من أجمل وأنجح دورات المهرجان.. بتمنالك التوفيق والنجاح من كل قلبي ألف مبروك".

تعليقات الجمهور على الصور التي نشرتها نادية الجندي

شارك عدد كبير من متابعي الفنانة نادية الجندي بتعليقاته على صورها مع حسين فهمي، وكان من أوائل التعبيرات من أنبهر بوجود النجمة سوفيا لورين في واحدة من الصورتين، وقال: "واو صوفيًا لورين"، ووجهت واحدة من الجمهور حديثها للفنان حسين فهمي، وقالت: "ألف ألف مبروك التكريم رياسة مهرجان لنجم الكبير حسين فهمى بالتوفيق"، وقال آخر: "مبروك الرجل المناسب فى المكان المناسب إنسان مثقف وراقى"، وبينهم من أيد رأي الجندي وقال: "فعلا هو بوقتها ارتقى بالمهرجان جدا كل التوفيق".

تكريم نادية الجندي في مهرجان جمعية الفيلم

تفتخر الفنانة نادية الجندي بتكريمها في مهرجان جمعية الفليم في دورته الإستثنائية التي كان حسين فهمي ضيف الشرف فيها، ونشرت صورتها بالتكريم وعلقت عليها قائلة: "مهرجان جمعية الفيلم.. من أهم التكريمات اللي حصلت عليها في مصر”.

واستكملت: “إلي جانب تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.. والمهرجان القومي للسينما المصرية.. ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. سعيدة بحصولي علي 5 تكريمات مهمة.. من أهم خمس مهرجانات سينمائية في مصر.. تحت رعاية وزارة الثقافة".