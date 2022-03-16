محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان لتوفير جميع السلع الغذائية

جدة - نرمين السيد - افتتح عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "أهلا رمضان" ببازار بورسعيد الجديد، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التى تلبى احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار التكلفة والجملة، وبجودة عالية وكميات كافية، والذى تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، ومحافظ بورسعيد، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وتفقد محافظ بورسعيد أقسام المعرض المختلفة، مطلعا على أسعار السلع وجودتها، ومشيدا بمحتويات المعرض وما لمسه من وجود تخفيضات حقيقية وملموسة على أسعار السلع، حيث أن الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة تحملا كافة تكاليف إقامة المعرض بحيث لا يسدد العارض أى مبالغ مالية مقابل البيع بسعر التكلفة والجملة.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر، للغرفة التجارية المصرية ببورسعيد ممثلة فى مجلس الإدارة، برئاسة محمد سعده، على تعاونهم القوى فى معرض "أهلا رمضان"، من خلال توفير أصحاب المصانع وتجار الجملة داخل المعرض للبيع بسعر التكلفة والجملة، ومؤكدا أن معرض "أهلا رمضان" المقام فى بازار بورسعيد الجديد هو المعرض الرئيسى فى بورسعيد.

من جانبه، وجه محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده وتعاونه المثمر فى إقامة معرض "أهلا رمضان"، مؤكدا أن المعرض يقام للعام السابع على التوالى فى إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل مواطنى بورسعيد، وأن المعرض يخضع لرقابة صارمة من اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة للتأكد من وجود تخفيضات فعلية وملموسة للمواطنين، فضلا عن جودة السلع وتوافرها بكميات كافية، كذلك تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم داخل المعرض.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية ببورسعيد تحملت تكاليف إقامة المعرض مقابل تقديم العارضين نسب أكبر من التخفيضات، كما وفرت كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق المعرض أهدافه وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، لافتا أنها المرة الأولى التى يقام معرض "أهلا رمضان" داخل "بازار بورسعيد" الجديد بتخفيضات ضخمة غير مقتصرة على العارضين المشاركين بالمعرض فقط، ولكن أعلنت أيضا المحلات المتواجدة داخل البازار عن تخفيضات كبرى فور انطلاق المعرض رسميا.

ويقام المعرض على مساحة 1500 متر مربع، ويضم 36 منفذا توفر كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع، مثل: اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.