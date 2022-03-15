/685917/فتح-أبواب-ستاد-القاهرة-في-هذا-الموعد-بمباراة-مصر-والسنغال

قرر المسئولين عن ستاد القاهرة فتح أبواب الملعب في الثانية عشر ظهراً، لمباراة مصر أمام السنغال، ضمن لقائات المرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن اتحاد الكرة بالأمس من فتح باب شراء تذاكر المبرة الهامة، لمنتخب مصر في اللقاء المكقرر إقامته يوم 25 من الشهر الحالي، على أن يقام لقاء الإياب بوم 29 أي بعدها بأربعة أيام.

وتحددت اسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي :

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه .

الدرجة الأولى 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

الدرجة الثالثة 100 جنيه.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على السنغال تحت قيادة كارلوس كيروش، من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 المقام في قطر.

غياب رمضان صبحي

أستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على ضم أحمد رفعت ليكون بديلاً لرمضان صبحي خلال معسكر الفراعنة استعدادً لمواجهة السنغال الفاصلة، من أجل التأهل لكاس العالم.

واُصيب رمضان صبحي خلال مواجهة بيراميدز والصفاقسي بالأمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وأستبدل رمضان صبحي على اثارها في الدقيقة 38 باكياً، ودخل عبد الله السعيد بدلاً منه خلال اللقاء، الذي أنتهى بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب الاولمبي بتونس.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت عن إذاعة مباارة مصر والسنغال في تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2021، في لقاء الذهاب والإياب.

خروج منتخب مصر مع كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

تصريح كيروش حول غياب منافسته على أمم إفريقيا وكأس العرب، زاد عليه التكهنات من قبل الإعلام والناقدين، والجمهور، ولكنه فاجئ الجميع والظهور في أمم إفريقيا 2021 بكل قوة والوصول للنهائي على الرغم من العديد من التحديات التي واجهة الفريق في البطولة.

وهنا نصل للنقطة الفاصلة والأخيرة، من تصريحات كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، حول حسم بطاقة التأهل لكأس العالم، من فك أبطال إفريقيا، منتخب السنغال.