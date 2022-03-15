بقرار من وزيرة الثقافة.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تعيين حسين فهمي رئيسًا لدورته 44

/685913/بقرار-من-وزيرة-الثقافة-مهرجان-القاهرة-السينمائي-يعلن-تعيين-حسين-فهمي-رئيسا-لدورته-44

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تولي أحد القامات الفنية وهي الفنان القدير حسين فهمي، رئاسة الدورة الـ 44 التي من المقرر إقامتها خلال عام 2022 وذلك خلفًا للمنتج والسيناريست محمد حفظي الذي ترأس المهرجان لمدة أربع سنوات على التوالي.

دوت الخليج يرصد لكم ترأس الفنان حسين فهمي المهرجان القاهرة السينمائي الدولي وذلك خلال السطور القادمة.

رئاسة حسين فهمي للمهرجان بتعليمات وزيرة الثقافة

وجاء ترأسه للمهرجان تنفيذًا للقرار الذي أصدرته وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، التي وجهت الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال فترة رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية، وقد تمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست.

وقد أشارت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إلى أنه من المقرر أن يقام خلال الأيام المقبلة العديد من الأشياء الجديدة وهو حفل تسليم رئاسة المهرجان، بحضور كلا الرئيسين السابق والمنتظر.

كلمة محمد حفظي الرئيس السابق للمهرجان

ومن جانبه قد علق الرئيس السابق للمهرجان محمد حفظي، على ذلك القرار قائلًا: فخور بأربع سنوات قضيتها رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أتمني أن أكون وُفقت مع فريق رائع من الأفراد الموهوبين في تحقيق هدفنا بالارتقاء بالمهرجان نحو سمعة أفضل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن نجعل منه منصة هامة لدعم صناع السينما المستقلة في مصر والعالم العربي وجذب أكبر عدد من محبي السينما.

وأردف حفظي، قائلًا: الأربع سنوات الماضية وعملي مع المهرجان أعتبرها من أهم خطوات مسيرتي مع السينما وأتمني أن يجني المهرجان ثمارها في المستقبل، التوقيت أكثر ملاءمة الآن لينتقل هذا الشرف العظيم والمسؤولية إلى شخص نحترمه جميعا وبلا شك سيواصل المسيرة تجاه ما هو أفضل.

واختتم حفظي كلامه، قائلًا: كل الشكر والامتنان لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم على دعمها المستمر وفريقي الذي عمل بكل جدية والتزام من أجل المهرجان عاما بعد عام. وخالص التهنئة للنجم الكبير حسين فهمي على عودته من جديد لقيادة مهرجان مصر الأول وكل الأمنيات له بالنجاح والتوفيق.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).