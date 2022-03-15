/685910/في-سينما-الزمالك-تعرف-على-موعد-عرض-فيلم-عرنوس

تقام في مسرح الزمالك العديد من الفاعليات التي يقيمها مهرجان الجونة بالاشتراك مع شركة أو ويست وبرعايتها یعرض الفیلم القصیر عرنوس للمخرج سامر البطیخي في سینما الزمالك والتي تأتي بالتزامن مع عرض أھم الأفلام التي شاركت في النسخة الخامسة من المھرجان.

تحيا مصر يرصد لكم موعد وتفاصيل عرض الفيلم القصير عرنوس على مسرح الزمالك وذلك خلال السطور القادمة.

فيلم عرنوس للمخرج سامر البطيخي

سيتم عرض الفيلم يوم الأربعاء الموافق 16 مارس، وهو من تألیف وإخراج سامر البطیخي، وبطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم: صبا مبارك، أحمد العمري، زیاد بكري، فادي حدادین ومحمد إدریس، وإنتاج Pan EastMediaوSierraBravoProductions.

ومن الجدير بالذكر، أن شھد عرضه العالمي الأول في مھرجان الجونة السینمائي كما عرض في أیام قرطاج السینمائیة وتتولى MAD Solutions مھام توزیع الفیلم في العالم العربي بشتى بقاعة.

قصة فيلم عرنوس للمخرج سمير العرنوسي

تجري أحداث الفیلم في یوم عادي داخل أحد المجمعات التجاریة في عمان، حیث یستعد سامي الفتى الساذج ومحمود بائع الذرة الذكي، لتنفیذ خطتھما المُحبكة لسرقة ھدیة غیر تقلیدیة من متجر ملابس داخلیة، لیھدیھا سامي لحبیبته، ولكنھما لم یأخذا بعین الاعتبار دناءة أصحاب المحلات التجاریة ما قد یعطل سیر خطتھما.

مشاركة MAD Solutions بثلاثة أفلام من توزيعها

وفي سياق آخر، شاركت MAD Solutions بثلاثة أفلام من توزيعها خلال العام الماضي ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وكان الـ 3 أفلام: أميرة للمخرج محمد دياب والبحر أمامكم للمخرج إيلي داغر وكلاهما عرض عربي أول وينافسان في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والفيلم القصير عرنوس للمخرج سامر البطيخي "عرض عالمي أول ضمن مسابقة الأفلام القصيرة".

معلومات عن مهرجان الجونة

وقد تأسس مهرجان الجونة السينمائي عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، كما يعمل على خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي، وذلك إضافة إلى إلتزام المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، وهي منصة الجونة السينمائية.