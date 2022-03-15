/685915/عشماوي-160-شادر-على-مستوى-الجمهورية-في-27-محافظة-و-40-ألف-منفذ-حكومي-أستعدادا-لرمضان

قال الدكتورأبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للتجارة الداخلية إن اليوم شهد زخماً كبيراً في ظل إجتماعات الرئيس السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي والوزراء المعنيين بعد متابعة لصيقة ويومية للأرصدة الخاصة بالسلع الاسراتيجية.

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وأضاف عشماوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الاعلامية لميس الحديدي على قناة ON:أن الرئيس السيسي أصدر توجيهين هامين أولهما بتنويع مصادر تغذية المخزون الاستراتيجي من تلك السلع وأن يكون هناك حد أدنى من الاحتياطي ستة أشهر لهذه السلع الاستراتجية ولدينا في المتوسط مخزون إستراتيجي لهذه السلع ما يقرب من ستة أشهر لكن التوجيه الرئاسي أكد على ضرورة أن يكون الحد الادنى ستة أشهر.

السيسي أصدر توجيهين هامين أولهما اليوم

وتابع مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية أن التوجيه الثاني كان يتعلق بالاقماح وبداية موسم القمح هذا العام يتزامن مع شهر إبرايل والمستهدف هذا العام أن يكون يكون القمح المورد 5.5 مليون طن والموسم الماضي كان 3.6 مليون طن .

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي أن السعات التخزينية للصوامح والهناجر والشون الاسفلتية بها سعة تخزينية هائلة.

إستعدادات شهر رمضان بدأت بالفعل

وأشار إلى أن إستعدادات شهر رمضان بدأت بالفعل حيث أقيم اليوم 160 شادر على مستوى الجمهورية في 27 محافظة فضلاً عن 40 ألف منفذ حكومي به الكثير من السلع الرمضانية بأسعار تقل عن مثيلها في القطاع الخاص بنسبة 20% وتتنوع التخفيضات.