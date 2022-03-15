/685914/أحمد-موسى-للمواطنين-بلغوا-عن-اي-تاجر-جشع-لمواجهة-الغلاء

قال الإعلامي أحمد موسى، انه يجب على المواطنين التبليغ عن أي تاجر يقوم برفع أسعار السلع، حتى يتم منع موجة الغلاء الذي عانى منها المواطنون الفترة الماضية.

دوت الخليج

ونوه الإعلامي أحمد موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع عدد من الوزراء لمناقشة توفير السلع الاستراتيجية، وتحديد سعر الخبز السياحي، موضحا أن كل السلع ستكون متوافرة في جميع المحافظات، لافتًا إلى أن هناك تخفيضات وهبوطا ملحوظا في أسعار السلع.

أحمد موسى للمواطنين: بلغوا عن اي تاجر جشع لمواجهة الغلاء

وأكد موسى أن حديث الرئيس كان واضح بشأن تحديد سعر رغيف الخبز غير المدعوم، مشيرا إلى أن سعر طن الدقيق قفز إلى 12 ألف جنيه منوها ان الدولة سوف تتدخل لعدم التحكم في أكل وشرب المواطنين مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليومطالب بدراسة تكاليف سعر إنتاج الخبز السياحي من اجل تحديد سعره كما سيتم الالتزام بوزن الرغيف السياحي وسعره.

وطالب الاعلامي احمد موسى منالجميع بضرورة الالتزام خلال هذه الفترة من أجل تجاوزها بدون أي أعباء.

متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم".

وقد عرض السيد وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكداً توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين. وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.