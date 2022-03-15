/685903/بسام-راضي-الدولة-تعمل-على-سد-احتياجات-المواطن-بفضل-توجيهات-القيادة-السياسية

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسه الجمهوريه أن اجتماع اليوم ضمن سلسله اجتماعات تمت الاسابيع الماضيه حيث اجتمع الرئيس السيسى مع السادة الوزراء اليوم لمتابعه الأسعار والمخزون الاستراتيجى للسلع الرئيسيه مؤكدا أن هذه الاجتماعات عملت على شعور المواطن بالاطمئنان للمخزون الاستراتيجى للسلع الرئيسيه.

دوت الخليج

سد احتياجات المواطن المصرى

وتابع :” نتحدث عن السكر والزيت والقمح والدواجن واللحوم كل هذا متوفر لمدة ٦شهور لسد احتياجات المواطن المصرى، مشيرا أن هناك مجهود من قبل الحكومه بتوجيهات سيادة الرئيس للتوسع فى إنشاء الصوامع على مستوى الدوله لتوفير السلع الغذائيه بنسبه ٥ الى ٦ شهور للفلاح المصرى.

أكد راضىأن هذا الصوامع لديها توزيع متوازن على مستوى الجمهوريه بجانب سلسله الطرق والمحاور الجديدة التى عملت على سرعه التخزين والتوزيع بشكل سريع مشيدا بتوفير السلع الغذائيه فى تلك الصوامع للاستعداد لشهر رمضان المقبل.

بسام راضي: الدولة تعمل على سد احتياجات المواطن بفضل توجيهات القيادة السياسية

نوه راضى أن الأسعار ارتفعت بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه حيث شهد ارتفاع فى سعر الخبز حيث وصل لبعض المناطق سعر الرغيف ١,٥ جنيه ويعتبر مرتفع ايضا على المواطن لافتا أن هناك اجتماع بقيادة الرئيس السيسى مع الوزراء لتسعير رغيف الخبز وشن حملات رقابية على المخابز حيث من يتجاوز عن السعر الذى حددته الدوله يتم محاسبته قانونيا.