في شوط أول مثير .. أتلتيكو مدريد يتفوق على مانشستر يونايتد 1-0 .. فيديو

استطاع فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى في إنهاء الشوط الأول متفوقا على مضيفه مانشستر يونايتد، بهدف دون مقابل، في المواجهة الحاسمة التي تقام بينهما حاليا على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا. أحرز رينان لودي هدف التقدم لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني في الدقيقة 41 من زمن المواجهة المباراة.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمي: دى خيا.

خط الدفاع: ماجواير، فاران، دالوت، تيليس.

خط الوسط: فريد، برونو فيرنانديز، مكتوميناي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جادون سانشو، إيلانجا.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالى:

حراسة المرمي: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، رينيلدو.

خط الوسط: هيريرا، يورينتى، كوكي، لودى، رودريجو دي بول.

خط الهجوم: جواو فيليكس، أنطوان جريزمان.

ويسعى الفريقان إلى الفوز لحسم التأهل لربع النهائي، خصوصا أن لقاء الذهاب انتهى بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويخوض مانشستر يونايتد مباراة أتلتيكو مدريد بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما حقق فوزا ثمينا على توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، والتى دفعت الشياطين الحمر إلى المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة من 14 انتصار و7 هزائم و8 تعادلات.

على الجانب الآخر، يعيش أتلتيكو مدريد أفضل فتراته الفنية على مستوى النتائج بعدما حقق الفوز في الجولات الأربعة الماضية بالدوري الإسباني وكان آخرها انتصاره على قادش بنتيجة 2-1، ومن هنا يسعى إلى خطف بطاقة الصعود من بين أنياب الشياطين الحمر فى عقر داره ووسط جماهيره.

ويحتل الروخي بلانكوس المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 51 نقطة من 15 فوز و7 هزائم و6 تعادلات وبفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثالث والذي يمتلك لقاء مؤجل.