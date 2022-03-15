الصحة: تطعيم 51% من المواطنين بالجرعتين وانكسار الموجة الخامسة لكورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا في مصر قد انكسرت، ولكن حتى الآن لا يمكن الجزم بانتهائها تماما، مشيرا إلى تطعيم 51% من المواطنين داخل الدولة تطعيما كاملا بالجرعتين.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن الدولة المصرية تخطط دائما إلى أسوأ الاحتمالات بالنسبة للوضع الوبائي لكورونا، مبينا: "لا نستطيع أن نحكم على عدم ظهور متحورات أخرى، لأن ذلك يرتبط بنسبة التطعيم بكل الدول، والتي يجب أن تتخطى نسبة 70% لكل سكان العالم، لكن من المؤسف أن هناك دولا لا تتخطى نسبة التطعيم بها 1% و2%.

وأشار إلى أن هناك اختلافا في استراتيجية التعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، في الصين، وأوروبا، حيث إن الصين تتعامل دائما مع "زيرو إصابات"، لذلك تطبق نظرية الإغلاق الكامل لمنع الانتشار الوبائي والوصول إلى زيرو إصابات، أما أوروبا فتعتمد أسلوب التعايش مع الفيروس، بمعنى أن تقل الأعداد التي تدخل المستشفيات ومعدلات الوفيات وشدة الإصابة، ولا تؤثر كورونا على المستوى الصحي والمعيشي.