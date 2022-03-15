عاجل- التموين تطرح سلع رمضان بأسعار أقل 20% من السوق

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للتجارة الداخلية أن اليوم شهد زخما كبيرا فى ظل اجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بعد متابعة لصيقة ويومية للأرصدة الخاصة بالسلع الاسراتيجية.





وأكد عشماوى، فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: "أن الرئيس السيسى أصدر توجيهين هامين أولهما تنويع مصادر تغذية المخزون الاستراتيجى من تلك السلع وأن يكون هناك حد أدنى من الاحتياطى ستة أشهر لهذه السلع الاستراتجية ولدينا فى المتوسط مخزون إستراتيجى لهذه السلع ما يقرب من ستة أشهر لكن التوجيه الرئاسى أكد على ضرورة أن يكون الحد الأدنى ستة أشهر"

وتابع: "التوجيه الثانى كان يتعلق بالأقماح وبداية موسم القمح هذا العام يتزامن مع شهر إبريل والمستهدف هذا العام أن يكون القمح المورد 5.5 مليون طن والموسم الماضى كان 3.6 مليون طن"، موضحا أن السعات التخزينية للصوامح والهناجر والشون الأسفلتية بها سعة تخزينية هائلة موجها رسالته للمواطنين قائلا: اطمئنوا لدينا سعات تخزينية تصل لستة ملايين طن، بالاضافة لحافز التوريد الإضافى للمزارعين فيما يخص الأقماح بما يقرب 450 نقطة لتجميع المحصول".

وأشار إلى أن استعدادات شهر رمضان بدأت بالفعل حيث أقيم اليوم 160 شادرا على مستوى الجمهورية فى 27 محافظة فضلا عن 40 ألف منفذ حكومى به الكثير من السلع الرمضانية بأسعار تقل عن مثيلها فى القطاع الخاص بنسبة 20% وتتنوع التخفيضات".

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتماعا وزاريا اليوم، لبحث توفير السلع الغذائية الأساسية كافة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وحضر الاجتماع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.