والد زياد حارس مرمى الأهلى : كل ما أشيع عن وفاة ابنى اجتهادات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف إيهاب فى تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الاعلامى سيد على،"أن زياد ابنى كان لسة جاى بعد انتهاء لقاء النادى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى الإسكندرية وكان زعلان عشان جون دخل فيه فى الماتش واتكلمت معاه وهونت عليه".

وتابع والد زياد حارس مرمى النادى الأهلى المتوفى:"أن زياد كان بيتكسف من خياله وكان عنده 17 سنة وهو مكانش خاطب أو القصة دى ومعرفتش الكلام ده غير دلوقتى وهو عمره ما كلم أى بنت على الرغم من أن هناك مطاردات من فتيات على الواتس آب".

وأشار إيهاب إبراهيم :" إلى أن زياد كان الحاجة الحلوة اللى فى حياتى، وهو كان معتاد على التدريب فى البكونة بالصباح الباكر وأنا مشوفتش لحظة وفاته".

وأكد والد زياد حارس مرمى النادى الأهلى المتوفى:"أن مجلس إدارة النادى الأهلى على رأسهم محمود الخطيب وأسونى وتحدثوا معى لغاية ما خلصنا إجراءات الدفن وحتى الآن".