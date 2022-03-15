/685907/بهاتريك-ناصر-ماهر-فيوتشر-يقسو-على-سموحة-برباعية-بالدوري-الممتاز

حقق فيوتشر الفوز على سموحة بنتيجة ثقيلة على الفريق السكندري، والتي جاءت النتيجة برباعية نظيفة، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح ناصر ماهر سجل التهديف في الدقيقة الثلاثين من عمر اللقاء، من خلال أحمد رفعت مر بشكل رائع من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استلمها ناصر ماهر بشكل رائع ثم سدد كرة قوية مرت من الهاني سليمان ثم سكنت الشباك.

ناصر ماهر يضرب بالثلاثة على سموحة

سجل ناصر ماهر الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 48 من عمر اللقاء، من خلال خطأ قاتل من محمود عبد الحليم لاعب فيوتشر فاستخلص ماهر منه الكرة بشكل رائع وانطلق منفرد بالمرمى ثم سدد كرة قوية سكنت يمين المرمى.

وأكد محمد رضا بالهدف الثالث على تيجة المباراة في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية متقنة من جوزيف نجويم من جهة اليسار قابلها محمد رضا بتسديدة رائعة على الطاير من يمين منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

موقف الفريقين في ترتيب الدوري

اختتم ناصر ماهر سجل التهديف بالرابع لفريقه والثالث له في اللقاء، في الدقيقة الـ 65 من خلال ركلة جزاء نذها ماهر بكل أريحيه، بعد إعاقة زميله محمد رضا داخل منطقة الجزاء.

شهد المباراة بين الفريقين على بطاقتي حمراء، واحده بشكل مباشر كانت من نصيب المدير الفني أحمد سامي، والثانية على بطاقتي صفراء لتحمر في الأخير من صالح رجب نبيل لاعب الفريق السكندري.

بهذا الفوز يرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة التاسعة عشر، ليحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة الثالثة والعشرين في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سموحة أمام فيوتشر في المباراة:

في حراسة المرمى: الهانى سليمان

في خط الدفاع: رجب نبيل ، أحمد بيكهام ، خالد عبد الفتاح ، أحمد شكرى

في خط الوسط: محمود حليمو ، محمد كناريا ، مصطفى الخواجة ، حسين فيصل

في الهجوم: عبد الكريم الوادى ، مروان حمدى