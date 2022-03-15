/685906/عائشة-بن-أحمد-ضيفة-برنامج-سهرانين-في-هذا-الموعد

روجت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد لظهورها في برنامج سهرانين الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، مع كل من الممثل محمد ثروت، والمطربة رشا الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

دوت الخليج يرصد ترويج عائشة بن أحمد لحلقتها في برنامج سهرانين من تقديم الفنان أمير كرارة

عائشة بن أحمد تعلن موعد عرض حلقتها في برنامج سهرانين

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد مجموعة من الصور، أثناء تصوير حلقة برنامج سهرانين، وظهر في الصور إلى جانبها الفنان محمد ثروت ضيف الحلقة معها، والفنان أمير كرارة مقدم البرنامج، وأعلنت عائشة من خلال تعليقها على الصور عن موعد إذاعة الحلقتين، وقالت: "استنوني يوم الخميس والجمعة مع النجم الكوميدي محمد ثروت والمطربة رشا الشرنوبي في برنامج سهرانين لأمير كرارة" وهذا في تمام الساعة 9 مساءًا.

إطلالة عائشة بن أحمد في برنامج سهرانين مع أمير كرارة

ظهرت عائشة بن أحمد في الصور التي نشرتها أثناء تصوير حلقاتها في برنامج سهرانين، وهي بإطلالة أنثوية جذابة، حيث أنها أرتدت فستانًا بدرجة جذابة من درجات اللون الأحمر، يتميز بالكشكشة الكثيفة بطول الفستان، كما أنه ضيق يبرز تفاصيل جثمها الممشوق، وهو بدون أكمام، ولكن له أمتداد من جسم الفستان على ذراع واحد.

وزينت عائشة بن أحمد إطلالتها ببعض من القطع اللامعة من حلق وأسورة وعدد من الخواتم بتصاميم مميزة، واستكملت المظهر الراقي بتسريحة شعر أنيقة وبسيطة، مشدود فيها الشعر للخلف، مع أرتفاع بسيط من الأمام، مع أعتماد مكياجًا ناعمًا بألوان ترابية دافئة.

تعليقات النجوم والجمهور على صور عائشة بن أحمد في برنامج سهرانين

شارك عدد من النجمات في التعليق على جمال عائشة بن أحمد أثناء ضيافتها في برنامج سهرانين، حيث شاركت كل من بسنت شوقي وريم مصطفى بكلمة "قمر"، وكتبت أسما عثماني باللغة الفرنسية ما يعني: "الجميلة عائشة"، كما علقت أسما جلال بعدد من القلوب الحمراء، وقال الفنان علي بن جيما: "منورة صديقتي"، وكتبت كارولين عزمي وقالت: "قمر"، كما أضاف الجمهور تعليقاته في نفس السياق، بالتعبير عن مدى جمالها وأناقة مظهرها.