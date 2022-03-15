/685904/مصطفى-محمد-على-رأس-التشكيلة-المثالية-بالدوري-التركي

جاء مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وجالاتا سراي ، على رأس تشكيل الأسبوع الـ29 من الدوري التركي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم مصطفى محمد مباراة قوية مع فريقه أمام بشكتاش في ديربي اسطنبول، حيث قام بصناعة هدفين في فوز فريقه بنتيجة 2/1.

ليأتي مصطفى محمد على رأس التشكيل بالأسبوع الـ29، بعدما حصل على إشدات كبيرة من النقاد في تركيا.

تشكيل الجولة 29 من الدوري التركي

حراسة المرمى: ألطاي بايندير (فناربخشة).

خط الدفاع: فيكتور نيلسون (جالطة سراي)، مراد أكسا (ألتاي)، ألكسيس بيريز (جيرسون سبور).

خط الوسط: بيدرو هنريكي (سيفاس سبور)، عبد القادر عمر (طرابزون سبور)، أرادا جولير (فناربخشة)، محمد كريم أكتوركوغلو (جالطة سراي).

خط الهجوم: مصطفى محمد (جالطة سراي)، سوكول سيكاليشي (كونيا سبور)، أيوب الكعبي (هاتاي سبور).

مهاجم جالاتا سراي: مصطفى محمد أوفى بوعده أمام بشكتاش وقادنا للفوز

كشف محمد كريم أكتورك أوغلو مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، على محادثة سابقة جاءت بينه وبين الدولي المصري مصطفى محمد زميله في الفريق.

ونجح جالاتا سراي التركي في تحقيق الفوز على نظيره المحلي فريق بشكتاش، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدوري بدربي مدينة إسطنبول عاصمة تركيا.

تصريحات مهاجم جالاتا سراي عن مصطفى محمد

وقال محمد كريم في تصريحاته لوسائل الإعلام بعد المباراة صرّح: "أشكر مصطفى محمد على صناعة الهدفين اليوم ضد بشكتاش".

وأضاف: "لقد أخبرني مصطفى قبل أن تبدأ المباراة (سأقوم بصناعة هدف لك اليوم)، وبالفعل كانت أهدافي أسهل بفضل تمريراته".

واختتم: "الآن نفكر في برشلونة، علينا أن نكون في أفضل مستوى أمامهم، يوم الخميس ننتظر الجماهير بنفس ما كانت عليه اليوم، وسنقاتل من أجلهم".

مصطفى محمد يقود جالاتا سراي بفوز ثمين على بشكتاش بدربي إسطنبول

حقق جالاتا سراي التركي الفوز على نظيره المحلي فريق بشكتاش، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدوري بدربي مدينة إسطنبول عاصمة تركيا.

ظهر الدولي المصري مصطفى محمد ي لقاء اليوم مع جالاتا سراي بكل قوة أمام غريم فريقه المحلي بشكتاش، والذي قدم فيه تمريرتين نجح فيهم صديقه في الفريق محمد كريم أكتورك، من التسجيل.

أهداف المباراة بين الفريقين

افتتح محمد كريم أكتورك أوجلو سجل التهديف مبكراً في المباراة بالدقيقة الـ 22 من خلال تمريره قدمها له الدولي المصري مصطفى محمد، ويأتي بعد الهدف الأول ويقدمه له تمرمة آخرها بعد مرور 10 دقائق ليسجل الثاني ويحسم اللقاء.

قلص بشكتاش نتيجة المباراة بتسجيل الهدف الأول لهم في اللقاء، في الدقيقة 85 ، بعد محاولات عدة بائت بالفشل عليهم مرمى جالاتا سراي، ليأتي في النهاية ردفان يلماز ويسجل هدف فريقه الأولى.