/685902/استجابة-لطلب-النائب-عمرو-درويش-مجلس-مدينة-بنها-يستلم-٤-سيارات لدعم-منظومة-النظافه

استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تطوير منظومة النظافة وتدوير المخلفات بمحافظة القليوبية. استلم اليوم مجلس مدينة بنها عدد ٤ سيارات حمولة ٤٠ طن، ولودر كاتر بلر، بتكلفه ١٥ مليون جنيه لمدينة بنها لدعم منظومة النظافه.

دوت الخليج

استجابة لطلب النائب عمرو درويش.. مجلس مدينة بنها يستلم ٤ سيارات دعم منظومة النظافه

ووجه النائب عمرو درويش الشكر للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والأستاذ على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها، وجميع القيادات التنفيذية، من أجل الارتقاء بمستوى المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين.

تصديق الرئيس علي تعديلات الإيجار القديم توازن بين طرفى العلاقة الإيجارية

وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 10لسنة 2022، بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، ذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون،كما أن مشروع القانون جاء للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، من خلال تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

قانون الإيجار القديم لغير السكني

مفيدا أهمية قانون الإيجار القديم لغير السكني، القانون يسرى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى ،الأشخاص الإعتبارية هى الحكومة والشركات والأحزاب والجمعيات وغيرها،الإخلاء سيكون خلال مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون،رفع الإيجار خمسة أضعاف بمجرد تطبيق القانون وزيادة سنوية 15%طوال مدة الـ5سنوات،حال امتناع المستأجر عن تسليم الوحدات خلال مدة الـ5سنوات يتم الإخلاء الإجبارى ،القانون لن يُطبق على الأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني مثل المحلات ،لن يطبق على المحلات التي تمارس مهن أو حرف أو صناعة ،لن يطبق على الحالات التى حصلت على على حكم قضائى بات بإخلاء الأشخاص الإعتبارية،القانون سيسري من تاريخ العمل به ولا يسري بأثر رجعي .. ولا يمنع من اللجوء للقضاء،المناقشات رفضت مطالبات الاستثناء للأحزاب والجمعيات الغير هادفة للربح من تطبيق القانون