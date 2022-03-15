تشكيل مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد بدوري الأبطال.. رونالدو وجريزمان وجهاً لوجه

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أعلن رالف رانجينيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة اتلتيكو مدريد، في لقاء يجمع بين الفريقين في إياب الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس قائمة التشكيل الأساسي، والتي يدخل بكل قوة وروح عالية بعد تسجيل هاتريك مع الشياطين الحمر بالدوري الإنجليزي أمام توتنهام.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ماجواير، فاران، دالوت، تيليس.

خط الوسط: فريد، برونو فرنانديز، ماكتومناي.

خط الهجوم: رونالدو، سانشو، إيلانجا.

تشكيل اتلتيكو مدريد أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمي: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، رينيلدو

خط الوسط: هيريرا، يورينتى، كوكي، لودى، رودريجو دي بول

خط الهجوم: جواو فيليكس، أنطوان جريزمان

التقي الفريقين من قبل فى مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، وحضر التعادل الإيجابي بينهم.

فيما أحرز فريق مانشستر يونايتد في شباك أتلتيكو مدريد هدف وحيد، بينما سجل أتلتيكو مدريد في شباك الشياطين الحمر هدف وحيد.

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهاجم الفريقين كل مرمى الأخر وكان اللقاء مفتوح بهجمات هنا وهناك، وشهدت المواجهة تألق كبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحرازه هاتريك في شباك توتنهام رجح كافة فريقه.

وأفتتح رونالدو الأهداف في الدقيقة 12، ثم تعادل هاري كين لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 35، وبعدها بثلاثة دقائق يسجل رونالدو الهدف الثاني للمانيو قبل أن يتعادل ماجواير بهدف ذاتي في مرماه بالدقيقة 72.

وكانت المباراة في طريقها إلى التعادل ولكن يعود رونالدو في الدقيقة 82 وسجيل هدف الفوز لفريقه برأسية قوية، ويهدي 3 نقاط غالية لمانشستر يونايتد.