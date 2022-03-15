بعد 70 دقيقة.. فيوتشر يتقدم بأربعة أهداف نظيفة أمام سموحة وهاتريك لـ ناصر ماهر

أحراز ناصر ماهر لاعب فريق فيوتشر ثلاثة أهداف "هاتريك" بمرمى سموحة، حيث جاء الهدف الالثاله له والرابع لفريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 64 فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد السلام، وسجل أحمد رضا لاعب فريق فيوتشر بالهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 55 ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى:
في حراسة المرمى.. الهانى سليمان.
في خط الدفاع.. رجب نبيل، أحمد بيكهام، خالد عبد الفتاح، أحمد شكرى.
في خط الوسط.. محمود حليمو، محمد كناريا، مصطفى الخواجة، حسين فيصل.
في الهجوم.. عبد الكريم الوادى، مروان حمدى.
بينما جاء فريق فيوتشر بقيادة على ماهر والتي يضم كل من:
في حراسة المرمى.. محمود حمدى
في خط الدفاع.. محمود مرعى، سعد سمير، عمر كمال، جونيثان.
في خط الوسط.. ناصر ماهر، كريم نيدفيد، أحمد رضا.
في الهجوم.. أحمد عاطف، أحمد رفعت، أشرف مجدى.
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