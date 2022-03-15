قائد القيادة المركزية الأمريكية: الولايات المتحدة ستزود مصر بطائرات "إف– 15"

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية فى الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزى، يعلن خلال جلسة استماع فى الكونجرس أن الولايات المتحدة ستزود مصر بطائرات "إف – 15".

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