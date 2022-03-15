عاجل- التعليم تعلن أسماء الطلاب الفائزين فى التصفيات المحلية لمسابقة «ISEF»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء فعاليات التصفيات المحلية فى مسابقة العلوم والهندسة "ISEF"، والتى نظمتها الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، بالمدينة التعليمية بمنطقة السادس من أكتوبر؛ وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الوزارة من جهود لبناء منطومة متكاملة، لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات.





وأكدت الدكتورة فتحية خيرى، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى، فى كلمتها خلال الاحتفالية الدور المهم الذى تقوم به الوزارة فى إثراء وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدراتهم على الإبداع، مشددة على قدرة الطالب المصرى على مواصلة التقدم فى العلم.

وقالت إن هذه المسابقة تعد من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين لطلاب المرحلة الثانوية، كما تعد من أكبر المسابقات العلمية، مشيرة إلى أن هذه المسابقة تعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمى للوصول لمشروع جديد يسهم فى حل مشكلة فى إحدى المجالات العلمية من خلال اتباع منهجية البحث العلمى الصحيحة، لافتة إلى أنه يتم ترشيح الفائزين للاشتراك فى المسابقة الدولية التى تضم أكثر من 80 دولة حول العالم.

وأوضحت الدكتورة فتحية خيرى أن المسابقة هذا العام تمت على مستوى 18 محافظة، وتمت على مرحلتين المرحلة الأولى تم إجراؤها أون لاين بعدد 245 مشروعا على مستوى 13 محافظة، والمرحلة الثانية تم التصفية فيها إلى 97 مشروعا، حيث قام الطلاب بعرض مشروعاتهم وتم التحكيم وتصفية المشاريع إلى 9 مشروعات، لتمثيل مصر بالخارج.

ووجهت الدكتورة فتحية خيرى كلمة للطلاب قائلة إن هذه المسابقة مهمة والتصعيد فيها يكون للمتفوق والأكثر تفوقًا، والطلاب الذين لم يوفقوا فى هذه المسابقة يعزموا النية على تحقيق هدفهم المرة القادمة، دون تغيير ثقتهم بأنفسهم، أو القدرة على النجاح، والبحث عن نقاط الضعف والعمل عليها.

وتم خلال اللقاء إعلان نتيجة المسابقة وفاز كل من الطلاب: محمد صبرى ، ميار مصطفى على، أحمد سويلم جودة، سما محمد فتحى، أحمد ياسر سيد، منة الله محمد أحمد، أحمد أيمن محمد، هاجر عاطف إبراهيم، سما سيد محمد أحمد هيثم عيد، شهد محمد فتحى، زين العابدين على خلف، عبدالله جمال مصطفى، علاء عز الدين جلال، وشهد أحمد محمد.

وأسماء المشاريع الفائزة: من محافظة المنوفية مشروع ( سى سى بى ال _2)، ومحافظة الجيزة مشروع (نظام بيئى مطور)، ومحافظة البحر الأحمر بمشروع (خلايا تحلية المياة الميكروبية)، ومحافظة القليوبية بمشروع (هيدرو سقير)، ومحافظة الشرقية مشروع (فلترة أول أكسيد الكربون للمدخن السلبى)، ومحافظة أسيوط بمشروع (دراسة التركيب البروتينى لحرير العنكبوت وتطبيقات فى التئام الجروح)، ومحافظة الإسماعيلية بمشروع (تكامل المعالجة الميكانيكية والكيميائية فى الدورة الهيدرولوجية لصناعة الورق ولب الورق، ومحافظة الجيزة بمشروع (المعالجة المائية بواسطة المخلفات الزراعية وتأثيرها على خصوبة التربة)، ومحافظة المنيا بمشروع (الدقيق الاخضر).