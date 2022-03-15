جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الثلاثاء، مع مسئولى مديرية الصحة وكلية طب السويس ومشروع التأمين الصحى الشامل بمبنى الديوان العام لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالصحة.
ووجه المحافظ بتدعيم المنظومة الصحية بأساتذة وكوادر طبية من الكلية فى جميع التخصصات لتقديم خدمة طبية متخصصة وعلى مستوى عال داخل المستشفيات العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة السويس.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين كلية الطب ومديرية الصحة والمتابعة الدائمة لسير العمل داخل المستشفى العام والتدخل السريع والاستجابة لأى حالة مرضية حرجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ السويس يؤكد دعمه الكامل للمنظومة الطبية للارتقاء بمستوى الخدمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.