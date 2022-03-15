محافظ السويس يؤكد دعمه الكامل للمنظومة الطبية للارتقاء بمستوى الخدمات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الثلاثاء، مع مسئولى مديرية الصحة وكلية طب السويس ومشروع التأمين الصحى الشامل بمبنى الديوان العام لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالصحة.

ووجه المحافظ بتدعيم المنظومة الصحية بأساتذة وكوادر طبية من الكلية فى جميع التخصصات لتقديم خدمة طبية متخصصة وعلى مستوى عال داخل المستشفيات العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة السويس.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين كلية الطب ومديرية الصحة والمتابعة الدائمة لسير العمل داخل المستشفى العام والتدخل السريع والاستجابة لأى حالة مرضية حرجة.