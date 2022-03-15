/685905/مستفيدوا-سكن-كريم-الرئيس-أنقذنا-ونفسنا-يفطر-معانا-في-رمضان

الحق فى سكن كريم كان أحد حقوق الإنسان التى انتصر لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأقرتها الدولة المصرية ضمن خطتها لتوفير «حياة كريمة» لمواطنيها، بكل ما يترتب على هذا الحق من واجبات والتزامات، وما يشمله من أعمال لتوفير السكن اللائق للأجيال الحالية والمقبلة، عبر بناء المدن الجديدة وإزالة المناطق العشوائية شديدة الخطورة، مع توفير بديل لائق لقاطنيها، بالإضافة إلى تطوير الخدمات والبنية التحتية بعموم الجمهورية.

وإلى جانب بناء المدن الجديدة وتطوير العشوائيات وتوفير الخدمات، تضمنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مساعدة الأهالى فى القرى والتجمعات الأكثر فقرًا على الحصول على حقهم فى سكن كريم، عبر بناء المنازل للمحتاجين، وترميم المتضرر منها، وإعادة تأهيل بعضها عبر دعم الجدران وتركيب الأسقف وغيرها من الأعمال التى تضمن مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، دون تحميل أصحابها أى أعباء مالية. فرحة مستفيدوا ممشروع سكن كريم ووسط فرحة كبيرة بين أهالي قرى أسيوط بمشروع " سكن كريم " ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال الحاج حسين السيد علي عبدالعال ، صاحب أحد المنازل التي التي تمت إعادة بنائها ضمن مشروع سكن كريم لـ " دوت الخليج ": قبل انطلاق المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية لم نكن عايشين فالمنازل التي كانت مشيدة بالطوب اللبن ومعرشة بالبوص، تغيرت وتحولت إلى مساكن أدميه بها كل احتياجات المواطن . أهالى أسيوط: نفسنا نعزم الريس على الفطار "نفسنا الرئيس السيسي يفطر عندنا يوم في رمضان" وتمنت أسرة الحاج حسين علي عبد العال صاحب المنزل، قبول الرئيس عبدالفتاح السيسي عزومتهم على الفطار في رمضان بمنزلهم الجديد: يا سيادة الرئيس نفسنا تيجي تفطر معانا، وبشكرك جدا إنك حسيت بينا وبنيت لينا البيت وسكنتنا وربنا يبارك فيك ويخليك لينا ولمصريين. ويقول سعد حسين سيد نجل الحاج حسين السيد صاحب المنزل، احنا كنا قاعدين في بيت من الطول الأخر وكنا نعاني جدا من المطر، وفي بعض الأحيان كنا نقعد عن الجيران من شدة المطر وعدم تحمل الطوب الأخضر المياه النازحة من الأمطار، وربنا كرمنا دلوقتي بمشروع حياة كريمة الذي وفر لنا المنزل، ونجح في ستر قريتنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستفيدوا "سكن كريم": الرئيس أنقذنا ونفسنا يفطر معانا في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.