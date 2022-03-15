بسبب إطلالته في الرياض.. تامر حسين يوجه انتقادًا لازعًا لـ ويجز:«الشياكة مش بالفزلكة»

/685901/بسبب-إطلالته-في-الرياض-تامر-حسين-يوجه-انتقادا-لازعا-لـ-ويجزالشياكة-مش-بالفزلكة

وجه الشاعر الغنائي تامر حسين انتقادًا لازعًا لمطرب الراب ويجز بسبب أحدث إطلالاته في حفله الأخير بالرياض، الذي أُقيم مساء أمس الإثنين.

تحيا مصر يرصد انتقاد الشاعر تامر حسين لمطرب الراب ويجز.

تعليق تامر حسين على إطلالة ويجز

وكتب تامر حسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "الشكل العام والمظهر للفنان ولأي شخص أيًا كانت مهنته ذات أهمية والشياكة بالبساطة، مش بالفزلكة".

وتابع:" ولو هنجرى ورا الموضة نجرى ورا موضه تليق بينا وبشكلنا كابنى أدمين.. فى لبس مالبسهوش أساسًا وأنا قاعد في بيتي لوحدي وده مش (اعتراض على ذوق شخص)".

وأضاف: "كل شخص حُر فى تقديم نفسه بالشكل اللى يرضيه ويناسبه هو حر ولكن (اعتراض ) على كلمة موضة إحنا شباب مش مُسنين، وبنلبس ع الموضة برضه بشكل لائق، (الذوق أرقى من الموضة)".

إطلالة ويجز المثيرة للجدل

ظهر ويجز بجاكيت أخضر وأسفله قميص مع شورت لونه أرجوانى وحذاء بوت أسود، وأثارت تلك الإطلالة حالة واسعة من الجدل.

من جانبه، حقق ويجز نجاحًا واسعًا بتراك «البخت»، وتقول كلماته:

كلمات «البخت»

عيني منها بشكل جدي وتقيلة مش تقلانة اتبخّر سحري (عيني مليانة منها) ومش باجي على بالها ما فكرتشي (ولا باجي على بالها) وبالي فيها بابا بالي مش ملكي (ولا باجي على بالها) بلعب البخت (وبعدين؟) سألتها ورفضتني استغربتها، أومال فين هيبتي؟ حبيبي أنا بضحك على خيبتي يا أخي كنت عالثبات وهزّتني واللي فات ده كان سحري مش باجي على بالها إن جات سيرتي أنا بالي معاها مش ملكي قالت كلام قبل أما تشوفني عارفني صعب ومش مفهوم كلامي دبش ومش موزون أو بتحب حد والبال مشغول؟ ما شوفتوهاش ولا حد يلومني ملاك بريء، ولا أنا مخدوع؟ هيا توتر، ولا أنا مهزوز؟ أو آذاها حد، والكل مرفوض؟ ولّا إيه القصة؟ حبيبي يفيدني اللي آذوك ياما حبيبي يسيبني أخلّي الجاي ورود وشموع يتغنّالها وبصوت مسموع ولا إيه القصة؟ حبيبي يفيدني اللي آذوك ياما حبيبي يسيبني أنسّيك ماضي كله دموع ولا ما أقدرش أسيبك موجوع سحرتني ولا سحرتلي؟ (سحرتني ولا سحرتلي؟) وعيون مش محتاجة تسحرلي (وعيون مش محتاجة تسحرلي) مش عايزة تجيبني بس جابتني (مش عايزة تجيبني بس جابتني) ونسيتني وفي قصتي حبستني والله ووقعت، بفكر فيك، كتير بالي عليك مشغول وأنا بتصعب عليا حالي وأنا بكتبلك كلام معسول بعيد عن عيني ويا عيني مع غيري ومش مبسوط دا أنا أضيّع عمري يا عمري وأحبك حب مش مشروط لا تلاقي عندي وعود كدابة وكبرت على ولا شيء مضمون كلامي على قد اللي معايا في الحب ما أستناش مردود بالراحة على قلبي المكسور اللي مشكلته إنه فيك مسحور مين إختار اللي عينيك عملوه دا مش ذنبي أنا صحيت محطوط ولّا إيه القصة؟ حبيبي يفيدني اللي آذوك ياما حبيبي يسيبني أخلّي الجاي ورود وشموع يتغنّالها وبصوت مسموع ولا إيه القصة؟ حبيبي يفيدني اللي آذوك ياما حبيبي يسيبني أنسّيك ماضي كله دموع ولا ما أقدرش أسيبك موجوع ولّا إيه القصة؟ حبيبي يفيدني اللي آذوك ياما حبيبي يسيبني أخلّي الجاي ورود وشموع يتغنّالها وبصوت مسموع ولا إيه القصة؟ حبيبي يفيدني اللي آذوك ياما حبيبي يسيبني أنسّيك ماضي كله دموع ولا ما أقدرش أسيبك