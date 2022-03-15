685897

/685897/تموين-الغربية-السكر-بـ-10-جنيات-والدقيق-بـ-8-والأرز-والمكرونة-بـ-9-وكرتونة-البيض-بـ-52

بمعارض اهلا رمضان

09:01 م - الثلاثاء 15 مارس 2022

أشاد محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، برؤية القيادة السياسية الواعية ودرايتها بكافة الأمور واهتمامها بمصلحة المواطن ووضعها في المقدمة دائما، موجها الشكر للدكتور علي مصيلحي وزير التموين لدوره في محاربة الغلاء وضبط المنظومة.

دوت الخليج

وتابع محمد أبو هاشم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم النزول بسعر السكر في معارض أهلا رمضان لعشرة جنيهات والأرز ايضا لـ 9 جنيهات والمكرونة لـ 9 جنيه، والدقيق بـ 8 جنيه، واللحوم السوداني لـ 95 جنيه في معرض أهلا رمضان.

تموين الغربية: السكر بـ 10 جنيات والدقيق بـ 8 والأرز والمكرونة بـ 9 وكرتونة البيض بـ 52

تابع محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أن كرتونة البيض وصل سعرها لـ 52 جنيه بدلا من 57 جنيه، بعدما كان يتم بيعها في السوق السوداء 75 جنيه.

في سياق اخر أشاد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، من أجل الحد من ارتفاع سعره، منوها انه سيكون هناك نظام جديد في تحديد سعر وزن الرغيف، متوقعا أن اقصى سعر لرغيف العيش السياحي سيكون 75 قرش.

شعبة المخابز: أقصى سعر لرغيف العيش السياحي 75 قرش

وتابع عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية ان تدخل الدولة المصرية في تحديد سعر الرغيف سيؤدي الى استقرار الاسعار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تألو جهدا في مراقبة الوضع من أجل مواجهة جشع التجار، منوها انه سيكون هناك مواصفات وتسعيرة جبرية للخبز الحر وفقا لقرار وزارة التموين، منوها ان تدخل الحكومة جاء في وقت مناسب جدا.