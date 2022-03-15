مسلسلات شهر رمضان 2022.. حنان مطاوع تتصدر البوستر الدعائي لـ «وجوه»

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دوت الخليج يرصد ترويج الفنانة حنان مطاوع لمسلسها الرمضاني الجديد بالبوستر الدعائي.

حنان مطاوع تروج لمسلسها «وجوه»

نشرت مطاوع البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "وجوه.. وش تالت.. ميتفيرس.. رمضان 2022".

وتصدر بوستر «وجوه» إلى جانب حنان مطاوع عدد من النجوم أبرزهم الفنان المتألق محمود عبد الغني.

قصة مسلسل وجوه

يتطرق مسلسل وجوه إلى مجموعة من القصص المختلفة تهدف إلي طرح معايير مجتمعية.

مسلسل وجوه من بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغنى، عابد العنانى، أحمد وفيق، هالة فاخر، نورهان، تامر فرج .

أحداث مسلسل وجوه

وقالت حنان مطاوع: العمل من نوعية الدراما النفسية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالغموض والإثارة، وأكثر ما شجعني على المشاركة في العمل، السيناريو، وتحديداً القصة، وكذلك الدور المختلف الذي أقدمه، لأنني صاحبة فكرة المسلسل، وبالتالي وقفت على كتابتها مع الكاتب محمد علي، فهذه التفاصيل تمنحني شعوراً بأن العمل ابني الذي ولد على يدي ومشروعي الذي نسجت تفاصيله كلها.

الموت يفجع الفنانة حنان مطاوع

على الصعيد الاخر، أعلنت الفنانة حنان مطاوع، وفاة خالتها زينب المرشدي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معبرة عن حزنها لفقدها، نظرا لارتباطها الشديد بها، كما طالبت جمهورها بالدعاء لها.

نشرت حنان مطاوع، العديد من الصور التي تجمعها بخالتها عبر «فيسبوك»، علقت عليها: «رحيل أغلى الناس خالتي وأمي الثانية وصديقتي الأولى (ماما زيزي) زينب المرشدي منتصر، صاحبة فضل كبير عليا وصاحبة مكانة خاصة في روحي، الله يرحمها ويصبر ماما، إلى لقاء قريب حبيبتي في رعاية الرحمن الرحيم».

حنان مطاوع تتألق في القاهرة كابول

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في دراما رمضان الماضي 2021، من خلال مسلسل «القاهرة كابول» الذي حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، وغيرهم من الفنانين، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي.