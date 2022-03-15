/685894/مش-أحسن-منى-رضوى-الشربيني-تقلد-إطلالة-ويجز-في-أحدث-ظهور

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صور لها بإطلالة باللونين الأخضر والبنفسجي، وربتطها بإطلالة ويجز الغريبة التي لفتت الأنظار منذ ليلة أمس، وتعليقات الجمهور كلها مليئة بالإعجاب والكلمات الإجابية.

دوت الخليج يرصد إطلالة رضوى الشربيني بنفس ألوان إطلالة ويجز الغريبة ويعرض لكم تعليقات الجمهور

رضوى الشربيني بألوان إطلالة ويجز الغريبة

ظهرت رضوى الشربيني خلال عدد من الصور التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بفستنان من الجلد الأخضر وبوط طويل باللون البنفسجي، وعلقت على الصور قائلة: "معلش يا جماعه انا ويجز مش أحسن منى…أخضر على موف برضو…موضه بقى"، وزينت الإطلالة بأكسسوارات بسيطة باللون الذهبي، وأعتدمت مكياج بالألوان البيج الترابية الهادئة، مع شعر منسدل.

تعليقات الجمهور على إطلالة رضوى الشربيني التي تشبه إطلالة ويجز

أنهالت تعليقات متابعين رضوى الشربيني على صورها بأطلالتها الجديدة بنفس ألوان ملابس ويجز الغريبة، وكانت كلها إجابية يبدي بها الجمهور إعجابه بها، فقالت واحدة: "أننتي قمر بأي لبس"، واقترحت إحدى متابعاتها أن تدخل مجال التمثيل، وقالت: "والله انت قمر ليه ما تفكرش تدخلى عالم التمثيل اكيد هتكون حلوة جدا زى ما انت إعلامية شاطرة"، وأعربت واحدة عن مدى جمال هذه الألوان عليها، وقالت: "يا قلبي جمال الاخضر عليكي"، بينما قالت أخرى: "الفستان حلو بس الموف لا".

إطلالة ويجز الغريبة التي لفتت الأنظار خلال الساعات الماضية

نشر مغني الراب المعروف ويجز صورًا وفيديوهات من خلال خاصيةstory على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ظهر من خلالها بأطلالة غريبة، مكونة من جاكت باللون الأخضر، قميص فضفاض بياقة كبيرة من خامة الحرير باللون البيج، وشورت باللون البنفسجي، وبوط أسود يصل لنفص الساق.

وقام ويجز بإحياء حفله في موسم الرياض بهذه الإطلالة أمس، مما جعل الجمهور المصري والعربي يتداول صوره بهذه الإطلالة الملفتة، مع إصتحابها بعدد من التعليقات الساخرة، خاصة بعد معرفة أسعار هذه القطة الغريبة، وأن الإطلالة تتعدى الـ90 ألف جنيه مصري، ورغم هذا ينشر ويجز صوره بكل ثقة، ومن وقتها وهناك عدد من النجوم الذين يشبهون نفسهم بويجز من بينهم هدى المفتي.