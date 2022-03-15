/685884/تأجيل-محاكمة-المتهمين-بأختلاس-800-ألف-جنيه-من-جمعية-بالغربية

أصدرت محكمة جنايا طنطا، بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، قرارها بتأجيل جلسة محاكمة ٦ متهمين بإختلاس مبلغ 800 الف جنيه قيمة اسمدة وتقاوي من جمعية زراعية بإحدى قرى مركز كفرالزيات، للنطق بالحكم يوم ١٣ إبريل القادم ، يأتى ذلك عقب أستماع هيئة المحكمة لأقوال الشهود في القضية والأطلاع على التحريات الواردة فيها، وكذلك مرافعة دفاع المتهمين في القضية، وكذلك ممثل النيابة على مدار عدة جلسات .

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