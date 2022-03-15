«بنقول دايما للإسفاف لا».. سميرة عبدالعزيز ومحمد رياض فى ندوة موسعة بجامعة الأزهر «صور»

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نظمت كلية الإعلام اليوم ندوة عن دور الفن في الحفاظ على القيم المجتمعية شارك فيها عدد من رموز الفن الهادف ،النائبة سميرة عبد العزيز عضو بمجلس الشيوخ المصري والفنان محمد رياض و المخرج حسني صالح ،وبحضور الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب.

دوت الخليج

دور الفن في الحفاظ على القيم المجتمعية

وقد أكدت الندوة على أهمية الفن باعتباره مؤثرا بدرجة كبيرة في قناعات وثقافة الجمهور وأكد الفنانون أنهم ضد الفن المسف الذي لا يمت لقيم المجتمع المصري الأصيل بصلة .

وقدم الدكتور رضا عبد الواجد أمين عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر والدكتور عبد الراضي حمدي وكيل الكلية والدكتور حسان شاكر منسق الأنشطة الطلابية بالكلية هدية تذكارية عبارة عن درع الكلية لضيوف الندوة.

تصريحات النائبة سميرة عبد العزيز من جامعة الأزهر

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز في ندوتها بكلية الإعلام جامعة الأزهر: “الإعلام يحتاج مننا وقفة.. وبراعي في أعمالي مصلحة شبابنا وتعليم سلوك معين وقيم حسنة.. ويجب علينا أن نساعد المجتمع وبلادنا”، وحياها الحضور بالندوة على كلامها مؤيدين أرائها.

وتابعت قائلة: “أقدم حاليًا برنامج في الإذاعة حول تقديم نصائح للشباب.. وحاليًا بقينا نقدم ضرب وبلطجة وسكاكين ولذلك طالبت الحكومة كعضو بمجلس النواب أن تطرح ميزانيات للتلفزيون المصري ومؤسسة السينما”.