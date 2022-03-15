/685893/شعبة-المخابز-أقصى-سعر-لرغيف-الخبز-السياحي-75-قرش

أشاد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، من أجل الحد من ارتفاع سعره.

دوت الخليج

وتابع عطية حماد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيكون هناك نظام جديد في تحديد سعر وزن الرغيف، متوقعا أن اقصى سعر لرغيف العيش السياحي سيكون 75 قرش.

شعبة المخابز: أقصى سعر لرغيف العيش السياحي 75 قرش

وتابع عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية ان تدخل الدولة المصرية في تحديد سعر الرغيف سيؤدي الى استقرار الاسعار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تألو جهدا في مراقبة الوضع من أجل مواجهة جشع التجار .

مواصفات وتسعيرة جبرية للخبز الحر وفقا لقرار وزارة التموين

ونوه انه سيكون هناك مواصفات وتسعيرة جبرية للخبز الحر وفقا لقرار وزارة التموين، منوها ان تدخل الحكومة جاء في وقت مناسب جدا.

متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم".

وقد عرض السيد وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكداً توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين. وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.