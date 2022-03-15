فى التشكيل الرسمي لقمة مان يونايتد ضد أتلتيكو ... رونالدو وجريزمان وجها لوجه على ملعب "أولد ترافورد"

أعلن رالف رانجنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، ودييجو سيميونى مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة الحاسمة المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.تشكيل مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمي: دى خيا

خط الدفاع: ماجواير، فاران، دالوت، تيليس

خط الوسط: فريد، برونو فيرنانديز، مكتوميناي

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جادون سانشو، إيلانجا

تشكيل مانشستر يونايتد

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالى:

حراسة المرمي: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، رينيلدو

خط الوسط: هيريرا، يورينتى، كوكي، لودى، رودريجو دي بول

خط الهجوم: جواو فيليكس، أنطوان جريزمان

تشكيل أتلتيكو مدريد

يسعى الفريقين إلى الفوز لحسم التأهل لربع النهائي، خصوصا أن لقاء الذهاب انتهى بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويخوض مانشستر يونايتد مباراة أتلتيكو مدريد بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما حقق فوزا ثمينا على توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، والتى دفعت الشياطين الحمر إلى المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة من 14 انتصار و7 هزائم و8 تعادلات.

ويتسلح اليونايتد فى قمة اليوم بملعبه وجماهيره الغفيرة ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الهاتريك في شباك توتنهام في المباراة الماضية،حيث يتطلع الدون لهز شباك أتلتيكو مدريد ورفع غلته التهديفية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف.

على الجانب الآخر، يعيش أتلتيكو مدريد أفضل فتراته الفنية على مستوى النتائج بعدما حقق الفوز في الجولات الأربعة الماضية بالدوري الإسباني وكان آخرها انتصاره على قادش بنتيجة 2-1، ومن هنا يسعى إلى خطف بطاقة الصعود من بين أنياب الشياطين الحمر فى عقر داره ووسط جماهيره.