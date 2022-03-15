السبت 2 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فإن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 25 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 1/4/2022م (يوم الرؤية). ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفى باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (17 – 18 دقيقة). وفى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10- 25 دقيقة)، وبذلك تكون غــرة شهـــر رمضــــان المعظم 1443هـ فلكيـــاً يوم السبــــت 2/4/2022م.

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