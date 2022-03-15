السفير بسام راضي: الحكومة تعلن غدا السعر الجديد لرغيف الخبز غير المدعم.....

كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء؛ بشأن التوجيه بتوفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الغذائية، وتسعير رغيف الخبز السياحي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن اجتماع اليوم كان ضمن سلسلة اجتماعات تمت خلال الأسابيع الماضية لمتابعة الأسعار والمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، والأسعار ومنافذ التوزيع مع قرب شهر رمضان

وتابع أن الاجتماع الأول كان في 27 فبراير، واجتماع آخر مع رئيس الوزراء، واجتماع اليوم جاء لمتابعة المخزون الاستراتيجي بالدولة، مؤكدًا أن هناك حالة اطمئنان بشأن اللحوم الحمراء والدواجن والزيوت، ومخزون الأرز والقمح يكفيان حتى نهاية العام.

وأكد أن هناك تعاقدات جديدة للسلع «ولولا توجيهات الرئيس بالتوسع في الصوامع؛ لكان الوضع مختلفًا»، لافتًا إلى أن تخزين الدولة للسلع كان يكفي حتى شهر ونصف فقط، مؤكدًا ن صوامع القمح الجديدة تحفظ الغلال بشكل صحي وعلمي، وتمنع العوامل الجوية والأتربة من التأثير عليها «والصوامع الجديدة لها توزيع متوازن على مستوى الجمهورية».

وأوضح أن المجهود الكبير في هذا الصدد؛ ساهم في مجابهة أزمة السلع الحالية «كان فيه اطمئنان من السلع الاستراتيجية»، لافتًا إلى أنه في إطار السيطرة على الأسعار كان هناك توجيهًا واضحًا للوزراء بتسعير الرغيف السياحي «غدًا في مجلس الوزراء سيتم تحديد السعر ومناقشة التفاصيل».

ولفت إلى أنه كان هناك توجيهًا بخصوص الحافز الذي وجه بتخصيصه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص توريد القمح «غدًا سيتم تحديده وإعلانه من الوزراء في مجلس الوزراء».