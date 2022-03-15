عاجل- أول تعليق من شعبة المخابز على تحديد سعر رغيف الخبز

جدة - نرمين السيد - قال عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه، قطع الطريق أمام المتلاعبين بأسعار الرغيف.





وأضاف حماد، خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة "الحياة"، إن وضع سعر للرغيف الحر، هو قرار صائب للغاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قام بعملية بتر لأزمة ارتفاع سعر الرغيف الحر، ومواجهة حقيقية لكل من تسول له نفسه للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع الاستهلاكية. وتابع رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن"الزيادة فى الدقيق كانت متذبذبة، رايحة جاية، لكن اليوم السعر ثابت من 9.5 إلى 10.5 سعر الطن، والأسعار ثابتة الخاصة بالخبز، لكن الرئيس يسعى للحفاظ على المستوى الخاص بالمواطن محدود الدخل، الذى يلجأ لهذا النوع من الخبز خاصة ممن لا يملكون بطاقة تموينية".

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