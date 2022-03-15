محافظ الدقهلية : الهدف من إنشاء المناطق الصناعية توفير فرص عمل للشباب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، وذلك لعرض الموقف المالى للمنطقة الصناعية والموقف التنفيذى للأعمال الجارية لترفيق مساحة 108 أفدنة ومناقشة طلبات بعض المستثمرين.

وكلف المحافظ خلال الاجتماع السكرتير العام بإجراء مناقصة للشركات العاملة فى مجال النظافة عن طريق إدارة التعاقدات بالمحافظة تتولى أعمال جمع القمامة من المصانع ونظافة المنطقة الصناعية، وتحديد رسوم النظافة ورسوم الصيانة للمرافق لكل مصنع طبقاً لنوع المنتج وحجم الإنتاج والمبيعات وحجم استهلاك كل مصنع من كهرباء ومياه.

ووجه المحافظ، مدير المنطقة الصناعية بإعداد حصر شامل لكافة المصانع المغلقة والمتوقفة عن العمل لبحث أسباب تعثرهم وإمكانية إعادة تشغيلهم مرة أخرى وعقد اجتماع بأصحاب تلك المصانع لتحديد طرق وأوجه الدعم والمساعدة الممكنة لإعادة التشغيل لاتاحة فرص عمل جديدة وزيادة معدل الإنتاج، كما وجه وكيل وزارة الإسكان بتكثيف أعمال الترفيق الجاريه لمساحة 108 أفدنة للانتهاء منها طبقاً للبرنامج الزمنى لسرعة تسليمها إلى المستثمرين لزيادة الاستثمار بالمنطقة.

ووجه بدراسة تخصيص قطعة أرض لهيئة البريد لإنشاء مكتب بريد وبحث مدى احتياج المستثمرين للخدمات البريدية من عدمه وما هى القيمة المضافة من إنشاء مكتب بريد بالمنطقة الصناعية.

وفى سياق آخر، بحث محافظ الدقهلية الإعدادات لتشغيل المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة فى إطار تنفيذ خطة المدارس الدولية على مستوى الجمهورية، وكذا الإعداد لتنفيذ البرنامج التدريبى لمديرى المدارس لتنمية الولاء والانتماء.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم يرافقه الدكتور نادر يونان رئيس مجلس إدارة المدارس الدولية.

وذكرت المحافظة فى بيان أن المحافظ أكد خلال الاجتماع اهتمام المحافظة بكامل أجهزتها للتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للارتقاء بمنظومة التعليم بجميع المدارس بكافة المراحل التعليمية على مستوى المحافظة والعمل الجاد لتذليل جميع العقبات وحل كافة المشكلات التى تواجه العملية التعليمية.

وتقرر خلال الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المدرسة الدولية فى طلخا إلى مبناها الجديد فى مدرسة الزراعة بالمنصورة تحت مسمى" المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة"وستبدأ المدرسة فى استقبال الطلاب أول سبتمبر من العام الجارى، كما تقرر قيام مديرية التربية والتعليم بالإعداد الجيد لتنفيذ الدورات التدريبية لتنمية الولاء والانتماء لمديرى المدارس على مستوى المحافظة.

وعلى صعيد آخر، قام وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، بجولات تفقدية تابع خلالها مستشفى الجلدية والجذام ومركز تنظيم الأسرة بعزبة الشال وإدارة الورش التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ومستشفى رمد المنصورة ومركز تدريب الأسنان ومكتب صحة أول المنصورة للتأكد من سير العمل على النحو الأمثل.

وتفقد أيضا مركز تنظيم الأسرة بعزبة الشال وذلك للاطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى ومدى التزام وتواجد الفرق الطبية وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها وتابع أعمال المبادرات الرئاسية بالمركز.